Informatiemarkt voor inwoners Ten Post, donderdag in het Dorpshuis

Het Dorpshuis in Ten Post - Foto: Google Streetview

De gemeente houdt a.s. donderdag 6 februari een informatiemarkt in Ten Post. Inwoners kunnen er allerlei vragen stellen en informatie krijgen.

Wie vragen heeft over zijn of haar woning of de toekomst van Ten Post, of wie gewoon even wil bijpraten, is welkom bij de informatiemarkt van ‘Versterken & Vernieuwen’. Die vindt a.s. donderdag plaats tussen 16.30 uur en 19.30 uur in het Dorpshuis. Voor de bezoekers staan broodjes en soep klaar, en ook aan de aanwezige kinderen wordt gedacht.

Medewerkers van de gemeente Groningen, NCG, IMG en WIJ Groningen beantwoorden de vragen van de bezoekers. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere subsidies, verduurzaming, aardbevingsgevolgen, lopende projecten, plannen voor het Huis van Ten Post en de herinrichting van wegen.