Informatiebijeenkomst over zuiderplantsoen: ook Sterrebos en Geheugenpaviljoen op tafel

Impressie Geheugenpaviljoen gezien vanuit het Zuiderplantsoen richting het Winschoterdiep - Ontwerp: Studio L.A.

De gemeente Groningen en Aanpak Ring-Zuid nodigen inwoners komende donderdag en vrijdag uit voor een inloopbijeenkomst over het nieuwe Zuiderplantsoen. Bezoekers kunnen hier impressies bekijken van het park en vragen stellen aan medewerkers van Aanpak Ring Zuid, de gemeente en het ontwerpbureau wUrck.

De bijeenkomsten vinden donderdag van 16:30 tot 20:00 uur en vrijdag van 10:00 tot 12:30 uur plaats in buurtcentrum Poortershoes. Op de impressies en plattegronden van het park zal te zien zijn hoe de fiets- en wandelpaden gaan lopen.

Het Zuiderplantsoen is het laatste onderdeel van het project Aanpak Ring Zuid. Het park komt bovenop de verdiepte ringweg tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep en moet omliggende wijken beter verbinden.

Ook omstreden plannen besproken

Ook het historische Sterrebos wordt hersteld en maakt straks deel uit van het park. Dat is niet zonder weerstand: een aantal milieuorganisaties vindt dat de werkzaamheden, waaronder het aanleggen van een betontegelpad, ernstige ecologische schade veroorzaakt aan het bos. Er lopen nog een aantal bezwaarprocedures tegen de werkzaamheden, maar de gemeente is al met voorbereidende werkzaamheden begonnen.

Een ander heikel punt waarover gepraat wordt is het Geheugenpaviljoen, het kunstwerk op basis van een aantal oude ringweg-pijlers bij de Meeuwerderbaan. Uit eerdere peilingen blijkt dat een groot deel van de inwoners van Stad dit kunstwerk niet ziet zitten. Ook omwonenden willen niet dat de ringweg-pijlers blijven staan.

Hierover loopt op dit moment een nieuwe inspraakprocedure en tijdens de bijeenkomst kunnen bezoekers schriftelijk hun mening geven over dit idee. Tot 10 februari is online reageren ook mogelijk. De gemeente gebruikt deze reacties bij de besluitvorming over het kunstwerk.