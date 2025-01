Indringer zorgt voor onrust bij studentenhuis Winscho

Bewoners van het internationale studentenhuis Winscho aan het Winschoterdiep zijn vorige maand vier keer lastig gevallen door dezelfde indringer. Aan de Ukrant melden zij dat verhuurder SSH en de politie niets met de klachten doen.

De indringer kwam in december viermaal langs, steeds in de late avond of nacht. Bij zijn eerste bezoek, op 8 december, lukte het hem om binnen te komen via een raam. Volgens een bewoonster sloeg hij een ruit in de keuken kapot en vernielde vervolgens enkele spullen in een vrouwentoilet. Toen een huisgenoot hem daar vond, lag hij te slapen. Ze vroegen hem om te vertrekken, wat hij vervolgens deed.

Twee dagen later stond de man om 4 uur ‘s nachts buiten de receptie muziek te maken en schreeuwde hij naar andere mensen. In de avond van 10 december kwam de man terug, met een vriend, zogenaamd om naar zijn sleutels te zoeken. Bewoners hebben hem weggestuurd, aldus de Ukrant.

Verhuurder SSH reageerde een dag later met een mail. Daarin werden de bewoners aangeraden om bij gevaar 112 te bellen en kamerdeuren op slot te doen. SSH stelt verder dat de verantwoordelijkheid voor een inbraak bij de bewoners ligt omdat er niks mis is met het gebouw. De bewoners moeten volgens de verhuurder de politie bellen of ongewenste indringers tegenhouden.