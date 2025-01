In Forum Groningen wordt weer goedkopere koffie geschonken: “Heel erg blij mee”

In Forum Groningen is er weer goedkopere koffie beschikbaar voor bezoekers. Daarmee is gehoor gegeven aan een oproep van de fracties van Student & Stad en de SP.

Sinds de opening van het gebouw in 2019 werd in café Stach op de begane grond goedkope koffie geschonken. Het ging om filterkoffie in een pot. Voor deze koffie werd een lagere prijs gevraagd dan de koffie van versgemalen bonen. Tijdens de coronacrisis is de goedkopere filterkoffie van de menulijst gehaald en is het concept van goedkopere koffie tijdelijk stopgezet.

“Sinds kort weer beschikbaar”

“Wij hebben daar samen met de SP in 2023 bezwaar tegen gemaakt”, vertelt Olivier van Schagen van Student & Stad. “Het Forum is de huiskamer van de stad en daarom moet juist op deze plek goedkopere koffie beschikbaar zijn. De wethouder heeft toen een toezegging gedaan dat ze hierover met het Forum in gesprek wilde. Sinds kort is er weer goedkopere koffie beschikbaar. Niet bij café Stach maar bij een koffieautomaat op de eerste verdieping.”

“Studenten hebben een beperkt budget”

Van Schagen is blij: “Ja, heel blij. Nu kunnen ook minder bedeelde mensen er een kopje koffie drinken. Het gebouw wordt bijvoorbeeld veel gebruikt door studenten. Studenten hebben vaak een beperkt budget en zijn blij met betaalbare opties. Met de koffieautomaat is het nu wel mogelijk om tegen een gereduceerd tarief koffie te drinken.”