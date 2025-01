IJshockeyers GIJS kunnen geen vuist maken tegen Nijmegen Devils

Foto: Wouter van der Maden

De ijshockeyers van GIJS hebben vrijdagavond met ruime cijfers verloren van Nijmegen Devils. In de Gelderse stad werd het 9-2.

Al na ongeveer twee minuten spelen keek GIJS al tegen een achterstand aan door een doelpunt van Renzo Brink. Mike Groenhof kwam namens GIJS zes minuten later met een antwoord door de 1-1 te maken, maar duidelijk was dat de thuisspelende ploeg heer en meester was op het ijs. Aan het einde van de eerste periode stond het door doelpunten van Bailey Morrissette en Kevin Bruijsten 3-1.

Ook in de tweede periode kon het Groningse team, dat sinds het vertrek van trainer Henk Keijzer gecoacht wordt door Guy Kunst en Derek Seguin, geen vuist maken. Nijmegen scoorde drie keer, Tim Bartels maakte voor GIJS de 6-2. In de derde periode wist Nijmegen nogmaals drie keer te scoren waardoor de eindstand op 9-2 werd bepaald.

Door het verlies staat GIJS nu op de zevende plaats in de competitie met 22 punten uit zeventien wedstrijden. Daarmee houdt de ploeg zicht op de play-offs voor het kampioenschap. De wedstrijd die zaterdagavond, thuis tegen Smoke Eaters uit Geleen, wordt gespeeld is cruciaal voor het behalen van de play-offs. Deze wedstrijd begint om 20.30 uur.