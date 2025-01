Hurende kunstenaars maken zich zorgen over toekomst HKV-panden: ‘Vijf jaar huur en dan wegwezen?’

De Huurdersvereniging Kunstenaars (HVK) maakt zich zorgen over het voorgenomen nieuwe broedplaatsenbeleid van de gemeente Groningen, als het gaat over voor werkruimtes voor kunstenaars. Dit beleid zou ervoor kunnen zorgen dat vijf atelierpanden in de stad verdwijnen. Deze panden bieden momenteel betaalbare werk- en woonruimte voor kunstenaars.

De huidige regeling voor de atelierpanden stamt uit de jaren negentig en de gemeente zegt dat de wetgeving sindsdien veranderd is, waardoor de panden niet meer op dezelfde manier gebruikt kunnen worden. Het is volgens de gemeente eigenlijk ook te duur, omdat de panden tegen hoge prijzen moeten worden verduurzaamd. Daardoor moeten de kunstenaarswoningen mogelijk verhuizen naar een andere plek, met meer mogelijkheden voor doorstroming en misschien zelfs een gezamenlijke presentatieruimte.

De HVK vindt dit niet kloppen en denkt dat de panden nog wel goed beheerd kunnen worden, zelfs met de nieuwe regels. De huurders van de de kunstenaarswoning zien de overgang naar ’tijdelijke werkruimtes’ niet zitten, omdat ze mogelijk slechts huurcontracten van maximaal tien jaar kunnen krijgen. Ze zeggen dat dit voor veel kunstenaars te duur of onpraktisch zal zijn. De HVK wil daarom dat er meer permanente werkruimtes komen, zodat kunstenaars in Groningen betaalbare werkplekken blijven hebben.