Huizenprijzen in Groningen stegen vorig jaar harder dan gemiddeld in Nederland

De huizenprijzen in de gemeente Groningen zijn in 2024 sterker gestegen dan het landelijke gemiddelde. Waar de huizenprijzen in Nederland gemiddeld met 12,4 procent omhooggingen, was dat in Groningen 12,74 procent.

Dat blijkt uit cijfers afkomstig uit een rapport van Ortec Finance.Vooral tussenwoningen stegen flink in prijs: met 14,04 procent ging dit woningtype in Groningen nog harder omhoog dan gemiddeld in het land. Appartementen in Groningen stegen met 11,82 procent, iets minder dan het landelijke gemiddelde van 12,4 procent. Ook twee-onder-een-kapwoningen (+12,49 procent) en vrijstaande huizen (+12,54 procent) lieten duidelijke prijsstijgingen zien.

De mediane koopsom in Groningen kwam uit op 325.000 euro, iets lager dan in veel andere delen van het land. In totaal werden er 2806 woningen verkocht in de gemeente. De vraag naar huizen blijft groot, wat resulteert in een krappe markt en stijgende prijzen. Terwijl landelijke cijfers hoog zijn, lijkt Groningen een nog dynamischere woningmarkt te hebben.