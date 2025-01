Huismus weer meest getelde vogel in gemeente Groningen, top vier gelijk aan afgelopen jaren

De huismus is opnieuw het vaakst geteld in onze gemeente tijdens de Nationale Tuinvogeltelling. Dat maakte de Vogelstichting maandagmiddag bekend, na de invoer van de laatste tellingen.

De top vier van meest getelde vogels in de gemeente is gelijk aan die van de vorige twee jaar. De roodborst wist de spreeuw van plek vijf te stoten. De stadsduif klom twee plaatsen in de top tien (plek 7), die werd afgesloten door de ekster.

Ook landelijk werd de huismus het vaakst gezien door de bijna 253.425 deelnemers. De huismus werd gevold door de koolmees, de pimpelmees, de kauw en de merel. In de provincie Groningen was de top vijf gelijk op de merel na. In de provincie nam de vink de vijfde plek in op de ranglijst.