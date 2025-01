Hotel Prinsenhof is sinds donderdag het eerste vijfsterrenhotel in de provincie Groningen

De directie van Hotel Prinsenhof met de adviseur 'hotelsterren' van Koninklijke Horeca Nederland

Hotel Prinsenhof in Groningen is sinds afgelopen donderdag het eerste hotel in de provincie met vijf sterren.

Hotelsterren, de organisatie achter het officiële Europese hotelkeurmerk, heeft het hotel de classificatie toegekend. In Nederland wordt deze organisatie ondersteund door Koninklijke Horeca Nederland. De vijf sterren kreeg het na een beoordeling op ruim tweehonderd criteria, waaronder de kwaliteit van de dienstverlening, de faciliteiten en de ‘beleving’ in het hotel.

“Deze erkenning is een bevestiging van de toewijding aan de hoge standaard en de gastvrijheid die wij al meer dan twaalf jaar nastreven”, vertelt een blije Johannes Jacobs, directeur van Hotel Prinsenhof. “Het hele team heeft hieraan bijgedragen en deze vijf sterren zijn een reflectie van hun passie en vakmanschap. We zijn trots om als eerste hotel in Groningen deze classificatie te mogen dragen.”