Horecastewards van gemeente lopen eerste rondjes om nachtleven stukje veiliger te maken

Foto via Gemeente Groningen

Vanaf deze week zet de gemeente Groningen elke vrijdag- en zaterdagnacht horecastewards in om de veiligheid in het uitgaansleven te verbeteren.

De horecastewards hebben het afgelopen weekend hun eerste rondes al gelopen. De stewards zijn vanaf nu altijd actief op vrijdag- en zaterdagavond tussen 22:00 en 05:00 uur in de Poelestraat, Peperstraat en op de Grote Markt.

De stewards zijn herkenbaar aan hun blauwe jas met het gemeentelogo en de tekst ‘horeca steward’. Ze treden op als gastheer of -vrouw op straat in het uitgaansleven. De stewards letten op wat er gebeurt in de openbare ruimte en proberen in gesprek te gaan met het uitgaanspubliek om incidenten en overlast te voorkomen.

De horeca-stewards worden ingezet vanwege de toenemende problemen in het uitgaansgebied, zoals geweldsincidenten, grensoverschrijdend gedrag en overlast, vooral in de late uren van de nacht. De inzet van de horeca-stewards maakt deel uit van een bredere aanpak van de gemeente om het uitgaansklimaat te verbeteren.