Helperzoom week langer dicht over nieuwe Esperantotunnel, werk loopt uit door nattigheid

Het gedeelte van de Helperzoom tussen de Kempkensberg en de Waterloolaan, over de nieuwe Esperantotunnel heen, is een week langer afgesloten dan gepland. Volgens Aanpak Ring Zuid zijn de werkzaamheden uitgelopen door het natte weer.

Het weggedeelte van de Helperzoom zou eigenlijk maandag weer opengaan voor verkeer. Dat gebeurt nu een week later dan gepland: op 10 februari gaat de weg hier weer open. De vertraging betekent ook dat het tijdelijke fietspad tussen het DUO-gebouw en de Waterloolaan een week langer open blijft.

Aannemerscombinatie Herepoort wilde, aansluitend op de huidige werkzaamheden, beginnen met de aanpak van het deel van de Hereweg vanaf het DUO-gebouw tot het tankstation. Deze werkzaamheden beginnen nu een week later en duren tot 25 april. Ook wordt dan de Kempkensberg voor het DUO-gebouw aangepakt.

Vanaf 10 februari gaat Herepoort op de plek van het tijdelijke fietspad verder met de aanleg van het Zuiderplantsoen. Het deel van de Helperzoom, waar nu een week langer wordt gewerkt, loopt over de nieuwe Esperantotunnel heen. Dat is de tunnel voor voetgangers en fietsers die onder het spoor komt. Via deze tunnel kunnen fietsers vanaf 8 mei van de ene naar de andere zijde van het Zuiderplantsoen komen. Deze tunnel gaat op 8 mei open, samen met het Zuiderplantsoen.