Hanze-lectoren: Hoop en kansen in Sociale Agenda, maar wel vooral voor jongeren

Foto: Joris van Tweel

De sociale agenda van Nij Begun wordt positief ontvangen door zeven lectoren van de Hanze die nauw betrokken waren bij de totstandkoming. “Het is ontzettend goed om te zien dat een groep die lang niet gehoord is, nu wel een stem heeft gekregen,” laten de lectoren vrijdagmiddag weten in een gezamenlijke reactie.

Afgelopen donderdag presenteerde kwartiermaker Henk Nijboer de Sociale Agenda van Nij Begun. Het plan richt zich op meer kansen voor kinderen, het terugdringen van armoede en het verbeteren van de leefbaarheid. Er wordt geïnvesteerd in verenigingen, sportclubs en scholen. Basisscholen krijgen meer lestijd en mentale ondersteuning, en kinderen krijgen toegang tot muziek- en sportlessen. Voor deze agenda is de komende dertig jaar 3,5 miljard euro beschikbaar, waarvan dit jaar de eerste maatregelen worden genomen.

‘Goede basis’

Vrijdagmiddag laten lectoren Annelies Kassenberg (Jeugd & leefomgeving), Susan Ketner (Integrale aanpak kindermishandeling), Louis Polstra (Lector Arbeidsparticipatie), Arjen Edzes (Regionale arbeidsmarkt), Elles Bulder (Leefomgeving in transitie), Sanne Visser (onderzoeker Tijd voor Toekomst) en Jacomijn Hofstra (Rehabilitatie) weten grotendeels tevreden te zijn met de gepresenteerde plannen.

De lectoren prijzen de aandacht voor jongeren en de focus op het doorbreken van generatiearmoede. “Het biedt een goede basis voor structurele en integrale oplossingen: het verlagen van het aantal vroegtijdige schoolverlaters zorgt ervoor dat meer jongeren een baan vinden, er minder werkloosheid is en daardoor de cirkel van generatiearmoede doorbroken wordt. Investeren in ontmoetingsplaatsen versterkt de sociale verbondenheid en is een belangrijk fundament onder bewonersinitiatieven,” geven zij aan.

Als positieve voorbeelden noemen de lectoren de inzet van brugfunctionaris, de aanpak van armoede, training voor studenten met cognitieve problemen, interventie voor kinderen van ouders met psychische problemen en monitoring van ontmoetingsplaatsen.

‘Ouders onderbelicht’

Toch uiten de lectoren ook kritiek. Volgens hen blijft de rol van ouders onderbelicht. “De groep ouders van deze nieuwe generatie blijft onderbelicht in de agenda. De sociale agenda is een kans, een startkapitaal voor de nieuwe generatie,” stellen ze.

De lectoren wijzen onder meer op de stress die ontstaat door onzekerheid over versterkingsopgaven van woningen bij deze ouders: “Onzekerheid over versterkingsopgaven van woningen en andere gebouwen moet niet onderschat worden. Dit is vaak de oorzaak van stress en moet sowieso worden opgelost. We moeten integraal kijken naar oplossingen en verbindingen blijven leggen tussen inwoners en verschillende professionals.”

Brede aanpak

De lectoren pleiten daarom voor een bredere aanpak waarbij gezinnen als geheel centraal staan. “De sociale agenda draagt bij aan het doorbreken van problematiek die al vele jaren in Groningen voor onzekerheid, kansenongelijkheid en stress zorgt. De sociale agenda biedt hoop, maar er is nog werk te doen.”