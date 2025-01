Hanze gaat reorganiseren: minder directeuren, geen ontslagen maar wel ‘natuurlijk verloop’

Foto: Joris van Tweel

De Hanze gaat de eigen organisatie op een compacte manier inrichten. De ‘schools’ gaan verdwijnen en de opleidingen worden ondergebracht in zes thematisch verwante clusters. Volgens de Hanze is de ombouw van de organisatie nodig om de organisatie bestuurbaar te houden.

De reorganisatie gaat volgend jaar beginnen, al spreekt de Hanze zelf liever van een ‘herinrichting’. Volgens de Hanze komen de ondersteunende diensten komen ook in drie eigen clusters te werken. Zo wordt de organisatie van de huidige 29 organisatieonderdelen teruggebracht naar negen identiek ingerichte ‘eenheden’.

“In de huidige opzet ervaart de organisatie knelpunten, onder andere op het gebied van bestuurbaarheid door de grote hoeveelheid kleine organisatieonderdelen”, schrijft de Hanze over de reorganisatie. “Maar ook in de samenwerking tussen onderwijs en onderzoek. In de nieuwe opzet wordt het eenvoudiger om op alle niveaus samen te werken. Omdat elk onderdeel op dezelfde manier is georganiseerd worden de lijnen tussen de verschillende thematische clusters korter. Doordat onderwijs en onderzoek ‘onder een dak komen’ krijgen beide activiteiten een impuls.”

‘Geen bezuiniging’, maar wel ‘natuurlijk verloop’

Volgens de Hanze heeft de ‘herinrichting’ geen bezuinigingsdoelstelling. Het verminderen van het aantal medewerkers is volgens de onderwijsinstelling geen doel an sich. Toch hint de Hanze erop dat de inzet op minder personeel niet helemaal buiten beeld is: “Mocht het compacter organiseren leiden tot minder benodigde inzet van medewerkers, dan kan dat met natuurlijk verloop worden opgevangen.”

De reorganisatie is volgens de Hanze dan ook geen onderdeel van de bezuinigingen vanwege de verwachte vermindering van de aanwas voor de hbo-instelling, die wordt veroorzaakt door de verwachte demografische krimp in het verzorgingsgebied. Die is volgens de Hanze al anders ‘verwerkt in de meerjarenbegroting’.

Minimale impact voor studenten

De hbo-instelling besluit dat onderwijsprogramma’s zelf niet veranderen door de reorganisatie, waar de medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht van de Hanze zich nog wel over moeten buigen.