Hannah Mae uitgeroepen tot Artiest van het Jaar 2024 bij Popgala Noord

Foto: N. Meijer - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=129847161

Zangeres Hannah Mae is dinsdagavond op het Popgala Noord in het Grand Theatre onderscheiden als Artiest van het Jaar 2024. Bij de publieksprijs kreeg Mae 69,5 procent van de stemmen.

Achter de artiestennaam Hannah Mae gaat de Emmense Hannah Schoonbeek schuil. Mae begon met het schrijven van liedjes toen ze zestien jaar oud was. In 2019 bereikte haar nummer ‘Back to You’ de eerste plaats in de Tipparade. Het nummer kreeg bekendheid omdat het gebruikt werd in de reclame van een supermarkt. De afgelopen jaren scoorde ze hits met ‘Zonder’, ‘Waterdicht’ en ‘Wat wil je van mij’.

Isabèl Usher

Op het Popgala Noord werd een andere Drentse zangeres, Isabèl Usher, bekroond als Talent van het Jaar. Usher werd geboren in het Verenigd Koninkrijk, maar kwam op 2-jarige leeftijd naar Assen. Ze is vooral bekend door het lied ‘Ik kom weer thuis’ uit 2022. In 2024 bracht ze haar debuutalbum ‘Astronaut’ uit. De zangeres kreeg 46,4 procent van de stemmen. Zowel Usher als Mae zullen zaterdag optreden op Noorderslag.

Podium van het Jaar

Daarnaast werden er nog drie publieksprijzen uitgereikt. Simplon aan het Boterdiep werd gekozen tot Podium van het Jaar. Het festival Terug Naar Het Begin, dat in het noorden van de provincie plaatsvindt, won de publieksprijs Klein Festival. Het kreeg 37,5 procent van de stemmen. Het Hello Festival uit Emmen mocht de award voor Groot Festival in ontvangst nemen. Ruim 47 procent van de mensen hadden gestemd voor dit festival. In totaal waren er bij de publieksprijzen 6.500 stemmen uitgebracht.

Het Popgala Noord vond dinsdag plaats op de vooravond van popfestival Eurosonic Noorderslag.