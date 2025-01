Hamer en zaag gaan in populaire modeltreinbaan: “Afbreken kostte drie uur”

Foto: ingezonden

Dat de modelbaan van de populaire modeltreinbouwer Emiel en zijn vriendin uit Stad gesloopt zou gaan worden, was al aangekondigd. Maar dit weekend was het dan echt zover.

“Het bouwen van deze baan heeft ruim drie jaar gekost. De sloop nam drie uren in beslag”, schrijft Emiel bij het filmpje van de sloop. In december maakte Emiel bekend dat door een verhuizing er een einde zou komen aan de baan. “Het is te groot om door de deuren te vervoeren”, liet hij toen weten. “Afbreken is dus de enige optie. En of dat heel erg is? De afgelopen jaren hebben we onze technieken in de modelbouw flink verbeterd. Echter, de baan bestaat ook uit onderdelen uit het prille begin van onze hobby, waarbij we gebruik maakten van technieken die we met de kennis van nu op een andere manier aan zouden pakken.”

Nieuwe modelbaan

Met het afbreken komt er niet een einde aan de hobby. Als Emiel en zijn vriendin hun intrek hebben genomen in de nieuwe woning, gaat er een nieuwe baan gemaakt worden. “Heel veel onderdelen van de oude baan wil ik gaan hergebruiken. De bomen ga ik bijvoorbeeld voorzichtig verwijderen en inpakken. Die krijgen straks een nieuwe plek. Dat geldt ook voor de huisjes, de schuren, de rails en de seinen.” Dat is ook in het filmpje te zien dat dit weekend werd geplaatst. Wat na het verwijderen van deze objecten overblijft is de basis van de baan, dat geen tweede leven krijgt. Te zien is dat de hamer, de zaag en brute kracht er aan te pas komen om dit af te breken. Ondanks de duidelijke uitleg, laten diverse mensen in de opmerkingen weten geschrokken te zijn: “Dit doet pijn aan mijn ogen.” En iemand anders: “Ik had het wel over willen nemen.”

Zwarte Woud

Van de nieuwe baan heeft Emiel laten weten dat het ongeveer dezelfde afmetingen zal gaan krijgen. “Je kunt er voor kiezen om het groter te maken, maar dat maakt het bouwen van een landschap ook tot een veel grotere klus. Bij deze hobby is het wel belangrijk dat je het voor jezelf overzichtelijk houdt.” De afgebroken baan had een Zwarte Woud-thema, de nieuwe baan zal dit ook hebben. Emiel houdt zijn volgers via Instagram op de hoogte over de ontwikkelingen.