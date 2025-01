Halve marathon moet Zernike in het zonnetje zetten: “Zoeken naar verbindend evenement”

Hoe kan de eerste editie van de halve marathon op en rond Zernike tot een succes worden gemaakt? Dat is de vraag die centraal staat bij een brainstormsessie die op 28 januari plaatsvindt.

“Je hebt het sportieve element en het economische aspect”, vertelt voorzitter Klaas Holtman van bedrijvenvereniging West. “Dat er een halve marathon georganiseerd wordt, is sportief gezien mooi, maar het zou goed zijn dat er ook op economisch niveau een gevolg ontstaat.” Holtman hoopt daarom dat er een verbindend evenement gaat ontstaan, zoals die er bijvoorbeeld ook in Utrecht en Rotterdam bestaan, waar iedereen profijt van heeft. “Dat er gesport kan worden, maar dat mensen ook kunnen zien hoe mooi en interessant het gebied is.”

Halve Marathon

De aankondiging voor de halve marathon kwam vorige maand. Het parcours loopt van de Zernike Campus door het buitengebied richting Dorkwerd en het centrum. Naast de halve marathon zijn er ook looproutes van vijf en tien kilometer voor volwassenen en een Kids Run van 2,5 kilometer. Voor families is er een speciale Family Run van 5 kilometer. Het evenement zet zich in voor de Vrienden van het Beatrix Kinderziekenhuis.

“Hoe kunnen we het verder aankleden?”

Holtman: “De afgelopen jaren zijn er plannen geweest om een marathon te organiseren die een deel van de nieuwe zuidelijke ringweg aan zou gaan doen. Deze plannen hebben het niet geheeld. Ik denk mede omdat dit toen niet goed gecommuniceerd is. Dit initiatief is een eigen initiatief. De gemeente is hier uiteraard wel bij betrokken, maar Golazo, die meer hardloopevenementen organiseert, regelt bijvoorbeeld de vergunningen. Wij kijken als bedrijvenvereniging, samen met Campus Groningen, hoe dit verder aangekleed kan worden.”

“Twee jaar in de lucht houden”

En dat is een flinke klus, ondanks dat Golazo laat weten dat er voor het hardloopevenement al veel belangstelling is. “Als je kijkt naar de 4 Mijl. Dat evenement kan teren op dertig jaar resultaten. Dit is een nieuw evenement. Hoe wordt het ontvangen? Hoe wordt het opgepakt? Daarom is gezegd dat we dit twee jaar in de lucht willen houden, om te experimenteren, om te kijken wat mogelijk is. En de eerste geluiden zijn inderdaad positief. En dat voor een evenement dat in een half jaar van de grond is getild.”

“Gebied in de spotlights zetten”

Toch blijft een beetje onduidelijk wat bedoeld wordt met het verbindende effect: “Daarom organiseren we ook een brainstormsessie, omdat we van bedrijven en organisaties willen horen welke mogelijkheden zij zien. Op 28 januari gaan we, samen met ons en Campus Groningen, nadenken over activiteiten tijdens, voorafgaand en rondom de Halve Marathon. Waar moet je dan aan denken? De gebouwen op de Campus kunnen bijvoorbeeld opengesteld worden. Dat er rondleidingen gegeven worden. We zoeken naar manieren hoe we het gebied in de spotlights kunnen zetten.”

“Bij Zernike denkt men aan een ongezellige plek”

Holtman denkt ook dat het waardevol is. “De Zernike Campus lijkt een nieuw stukje Stad maar er wordt natuurlijk al vele decennialang onderwijs gegeven. Mensen die in de jaren negentig er gestudeerd hebben, denken bij Zernike aan een koude, ongezellige plek waar de wind vrij spel heeft. Maar er is veel veranderd. En dat willen we laten zien, dat willen we promoten. En dat geldt niet alleen voor Zernike, maar ook voor winkelcentrum Paddepoel, waar de route langsloopt.”