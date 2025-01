Foto: 112 Groningen

Bij het gebouw van het COA aan de Europaweg was woensdagmiddag een flinke politiemacht aanwezig. In het gebouw zou een vechtpartij zijn geweest.

Een achttal politie-eenheden parkeerde voor het pand. Meerdere bewoners kwamen naar buiten om de politie de ruimte te geven.

De politie heeft nog niet bevestigt wat er in de opvang voor asielzoekers, gevestigd in het voormalige Philipsgebouw, is gebeurd. Ook is niet bekend of er aanhoudingen zijn verricht.