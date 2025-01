Poging twee voor Geheugenpaviljoen: nieuwe inspraakronde over kunstwerk van oude ringwegpijlers begint donderdag

Impressie Geheugenpaviljoen gezien vanuit het Zuiderplantsoen richting het Winschoterdiep - Ontwerp: Studio L.A.

Vanaf komende donderdag kunnen Groningers opnieuw hun mening geven over het Geheugenpaviljoen. Daarmee volgt de inspraakronde die de gemeente eind november toekende rond het geplande kunstwerk in het Zuiderplantsoen. De bouw van het kunstwerk, gebaseerd op een deel van de oude zuidelijke ringweg, moest terug naar de tekentafel na een hausse van kritiek.

Kunstpunt Groningen levert de informatie aan over het kunstwerk voor de inspraakronde, die wordt georganiseerd door de gemeente. Donderdagochtend om 09.00 uur gaat de inspraakronde open via De Stem van Groningen. Volgens Ansjelly van Veen, woordvoerder voor Kunstpunt, krijgen stemmers alleen de mogelijkheid om te laten weten wat ze vinden van het oude, originele voorlopige ontwerp van Studio L.A. Stemmen op verschillende ontwerpen is er dus niet bij.

Maar inwoners kunnen volgens Van Veen wel laten weten welke aanpassingen ze graag zouden zien aan het Geheugenpaviljoen: “De gemeente haalt nu ‘wensen’ op van inwoners. Daar hoort ook bij wat er mogelijk nog aangepast kan worden, als de gemeente beslist om de aanleg van het Geheugenpaviljoen door te laten gaan. Er is dus geen nieuw ontwerp, maar er is wel nieuw beeldmateriaal.”

Dat nieuwe beeldmateriaal is volgens Kunstpunt goed om te laten zien hoe het Geheugenpaviljoen, getekend door architecten Lorien Beijaert en Arna Mačkić van Studio L.A. in Amsterdam (Beijaert studeerde wel in Groningen), eruit komt te zien. Van Veen: “We zien veel meningen op basis van wat er nu staat. Zo wordt het uiteindelijk niet. We willen met het nieuwe beeldmateriaal laten zien hoe het uiteindelijk wordt, zodat mensen op basis daarvan hun mening kunnen vormen.”

Impressies Geheugenpaviljoen gemaakt door Studio L A.

Nieuwe inspraakronde na ophef uit de buurt

De aanleg van het Geheugenpaviljoen maakte begin vorig jaar veel ophef los, onder meer onder omwonenden. Een petitie tegen de ombouw van twee pijlers en een stuk ligger van de oude, zuidelijke ringweg naar een kunstwerk voor het nieuwe Zuiderplantsoen haalde bijna 1.800 handtekeningen op. In eerste instantie wuifde het college de kritiek van tafel.

Vervolgens peilde OOG nog eens de mening van bewoners over het kunstwerk: zo’n 70 procent van de respondenten zag de komst van het Geheugenpaviljoen niet zitten. Uiteindelijk ging het gemeentebestuur toch overstag en stuurde het proces rond inspraak voor het kunstwerk terug naar de tekentafel, met de belofte meer te praten met omwonenden en een nieuwe inspraakronde te organiseren.

Nieuw beeldmateriaal en filmpje

Die begint dus komende donderdag, met meer en nieuw beeldmateriaal van het ontwerp. De delen van de oude weg worden in het voorlopige ontwerp gecombineerd met nieuwe onderdelen, zoals een podium en een stalen constructie en krijgen zo een nieuwe functie. In de loop der jaren worden ze overgenomen door het groen van hangende planten. Kunstpunt liet ook de bovenstaande video maken, waarin Beijaert uitlegt hoe het ontwerp tot stand is gekomen.

De inspraakprocedure is vanaf donderdag vanaf 09.00 uur hier te vinden. Het is de bedoeling dat er in april of mei een definitief besluit komt over het Geheugenpaviljoen. Het deel van de oude ringweg waar het kunstwerk van gemaakt moet worden, is bewust niet gesloopt tijdens Operatie Ring-Zuid. Wanneer de gemeente, na de inspraakronde, kiest om het Geheugenpaviljoen niet aan te leggen, kan dit laatste stuk van de oude ringweg alsnog tegen de vlakte. De gemeente zal dan waarschijnlijk wel in ieder geval een deel van de sloopkosten zelf op tafel moeten leggen.