Groninger Museum trok afgelopen jaar 166 duizend bezoekers

Foto: Joris van Tweel

Het Groninger Museum heeft het afgelopen jaar 166 duizend bezoekers ontvangen. Het museum kijkt dan ook met tevredenheid terug op exposities als Hoe Van Gogh naar Groningen kwam, Behind the Scenes en de Kinderbiënnale.

Toch kwamen er veel minder bezoekers dan het jaar ervoor. Toen waren het er 243 duizend. De interactieve tentoonstelling ‘De Kinderbiënnale’ trok afgelopen jaar de meeste bezoekers, ruim 100 duizend. Bovendien won het museum daarmee de Museumkinds Award. Andere belangrijke tentoonstellingen waren ‘Hoe Van Gogh naar Groningen Kwam’ en ‘Groninger Museum 150 jaar – Behind the Scenes’. De laatste is nog tot 1 juni te zien.

Dit jaar komt het Groninger Museum opnieuw met veel variatie, waaronder postmodernistisch interieurdesign, een grote tentoonstelling over hiphop en een expositie met ruim 400 stuks keramiek.