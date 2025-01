Groninger musea trokken afgelopen jaar gezamenlijk flink minder bezoekers

Foto: Jan Buwalda / Groninger Museum

Musea in de gemeente Groningen hebben in 2024 minder bezoekers mogen ontvangen in vergelijking met een jaar eerder. Met name Forum Groningen en het Groninger Museum leverden flink in. Dat blijkt uit cijfers van Erfgoedpartners die dinsdag werden gepresenteerd.

In totaal trokken de musea in het afgelopen jaar 347.433 bezoekers. Een jaar eerder lag dit aantal nog op 465.868 bezoekers. Het Groninger Museum ging in aantal bezoekers terug van 243.705 naar 166.000. Volgens het museum was 2023, na de coronacrisis, een echt knaljaar. “Het afgelopen jaar hebben we last van inflatie en zien we dat het moeilijker wordt om publiek naar een museum te krijgen. Dat geldt niet alleen voor ons, maar voor alle culturele instellingen in het land.” Exposities als Hoe Van Gogh naar Groningen kwam en de Kinderbi├źnnale trokken een breed publiek. Het museum benadrukt dat grote tentoonstellingen, hoewel noodzakelijk om publiek te trekken, steeds duurder worden. “Dit vormt een uitdaging.”

Forum Groningen

Een andere opvallend cijfer in het overzicht zijn die van Forum Groningen. Waar de exposities in de huiskamer van de stad in 2023 nog 54.325 bezoekers trokken, lag dit aantal vorig jaar op 32.050. De reden hiervoor is onbekend. Erfgoedpartners laat weten dat in de provincie diverse musea goede zaken hebben gedaan. “Desalniettemin blijft het een uitdaging om het aantal bezoekers van voorgaande jaren niet alleen vast te houden, maar ook om deze uit te breiden”, aldus Erfgoedpartners.

Museum aan de A

Ook het Museum aan de A trok minder bezoekers. Dit is te verklaren doordat vanwege de voorbereiding op een verbouwing de collectie van dit museum afgelopen jaar niet te zien was. “Wel hebben we evenementen georganiseerd voor jong en oud. Daardoor hebben we toch nog 10.435 bezoekers weten te trekken.” Een jaar eerder lag dit aantal nog op 33.666.

Meer bezoekers in Synagoge

Er zijn ook musea die de wind in de rug hebben. De Synagoge in de Folkingestraat bijvoorbeeld. Van 19.791 bezoekers ging men afgelopen jaar naar 24.236 bezoekers. “De stijging is vooral te danken aan de succesvolle Open Museum Dag, met 839 bezoekers in 2023 tegenover 389 in 2022”, laat de Synagoge weten. “Onze bezoekers kunnen we verdelen in drie groepen. We zagen de aantallen museum- en educatieve bezoekers dalen. Maar het aantal evenementbezoekers is fors gestegen.” Dat is ook precies waar de Synagoge zich op richtte. In 2023 werden er 28 evenementen georganiseerd, vorig jaar 41.

Ook de Martinikerk en de Hortus Botanicus in Haren deden goede zaken. Zij gingen respectievelijk van 11.500 naar 14.000 bezoekers. De Hortus trok afgelopen jaar 39.000 bezoekers, tegenover 35.000 een jaar eerder.