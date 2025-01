Groningen zoekt burgemeester op Champions League-niveau: “Schaap met vijf poten”

Jeffry van Hoorn (GroenLinks) biedt de profielschets aan, aan CvdK René Paas (CDA). Foto: still uit stream

De gemeente Groningen is op zoek naar een burgemeester die opereert op Champions League-niveau. Woensdagmiddag werd de profielschets door de raad vastgesteld en werd ook de vertrouwenscommissie geïnstalleerd.

“De voortekenen zijn goed”, vertelt Commissaris van de Koning René Paas (CDA). “De afgelopen periode heb ik al verschillende berichtjes en appjes mogen ontvangen met de vraag of de vacature al open staat. Met het vaststellen van de profielschets gaat dat nu gebeuren. Vanaf komende vrijdag is de vacature te vinden in de Staatscourant en op diverse websites. Vervolgens hebben geïnteresseerden drie weken, tot en met 7 februari, de tijd om te reageren.” Paas hoopt dat de nieuwe burgemeester nog voor de zomer geïnstalleerd kan worden. “Dat is een ambitieus programma, maar daar willen we op gaan mikken.” De zoektocht is nodig omdat Koen Schuiling (VVD) afgelopen herfst bekendmaakte te stoppen. Mirjam van ’t Veld (CDA) is momenteel waarnemend burgemeester van de gemeente.

Jeffry van Hoorn (GroenLinks): “De mooiste gemeente zoekt de beste burgemeester”

Tijdens de bijzondere raadsvergadering woensdag zal er ongetwijfeld meegekeken zijn door geïnteresseerden. Voorzitter Jeffry van Hoorn van de Vertrouwenscommissie legt uit dat Groningen niet zomaar een burgemeester zoekt. “De mooiste gemeente zoekt de beste burgemeester van het land. Voor onze profielschets zijn we niet over één nacht ijs gegaan. Er is een enquête uitgerold waarmee meningen van inwoners zijn opgehaald en er is advies gevraagd aan onder andere colleges uit de regio.”

“Onze nieuwe burgemeester moet een verbinder zijn”

Van Hoorn: “Wij zoeken een burgemeester die op Champions League-niveau kan werken en leveren. We zoeken een burgemeester die trots is op de gemeente en dat ook uitstraalt. Die de eigenzinnigheid waardeert en de koppigheid accepteert. De nieuwe burgemeester moet humor hebben, en moet niet te eigenwijs zijn. In Groningen durven we voorop te lopen. Onze nieuwe burgemeester weet dat, en straalt dat ook met trots uit. De eigenschap die het vaakst genoemd werd in de enquête is dat het een verbinder moet zijn. De burgervader of -moeder die wij zoeken moet één van ons zijn en moet zichtbaar zijn. Hij of zij viert met ons mee en leeft mee als het wat minder gaat. In de gemeenteraad is de burgemeester hard op de inhoud en zacht op de relatie. En naar buiten een ambassadeur die duidelijk maakt dat er niets boven Groningen gaat.”

Commissaris van de Koning René Paas: “Een ambitieuze profielschets kan ook bedreigend overkomen”

Paas laat overduidelijk weten het nogal wat te vinden. In de basiscondities wordt gesproken over integer zijn, herkenbaar, onafhankelijk, verbindend en stressbestendig. “De schets is heel ambitieus”, zegt Paas. “Dat kan ook bedreigend overkomen op kandidaten. Er worden heel veel kwaliteiten en vaardigheden gevraagd. Het gevaar is dat je op een gegeven moment niet meer een profiel aan het schetsen bent. Misschien helpt het als er een top drie van competenties gevraagd wordt. Dat zou ons heel erg helpen.”

Jeffry van Hoorn: “Groningen is op zoek naar het schaap met de vijf poten”

Toch gaat Van Hoorn daar niet volledig in mee. “We serveren niet het standaardmenu maar het à la carte-menu. Het is voor ons een hele bewuste afweging geweest om de schets op deze manier op te stellen. Groningen is op zoek naar het schaap met de vijf poten. Die persoon zoeken we, en die persoon heeft Groningen ook nodig. Dat is namelijk het type burgemeester dat bij ons past. Iemand die onderdeel is van de Groningse samenleving, maar ook kan schakelen tussen de competenties. Een ander belangrijk aspect is dat het een verbindende bestuurder moet zijn: in de raad, in de regio, maar ook in de richting van Den Haag.”

Jim Lo-A-Njoe (D66): “We zoeken een boegbeeld van Groningen in dubbele zin”

Jim Lo-A-Njoe van D66 voegt daaraan toe: “De nieuwe burgemeester moet in staat zijn om in de regio naast andere colleges te gaan staan. En als het nodig is om in Den Haag heel hard op de deur te bonzen. We zijn op zoek naar een boegbeeld van Groningen in dubbele zin: een boegbeeld in onze gemeente, in de provincie en het Noorden en in de richting van Den Haag.”

Pablo Vermerris (Student & Stad): “Problemen die hier spelen vereisen aandacht en oplossingen”

Tijdens de vergadering ging het ook over de werkdruk. In de media gaat het de laatste tijd regelmatig over de hoge werkdruk bij politici. Pablo Vermerris van Student & Stad: “Het is allereerst fantastisch om burgemeester van deze gemeente te zijn. Maar tegelijkertijd ben je ook burgemeester van de zesde gemeente van Nederland. De problemen die hier spelen vereisen aandacht en oplossingen. De werkdruk is vergelijkbaar met andere grote gemeenten. Het betekent wel dat de burgemeester die wij zoeken een hoeveelheid aan taken moet kunnen delegeren wanneer dat nodig is.”

Vervolg

Tot 7 februari kan er dus gesolliciteerd worden. Paas vertelt dat er dan vervolgens een heel saai moment volgt: “We sturen dan een persbericht naar de media met alleen een getal van het aantal mensen dat gesolliciteerd heeft.” De Commissaris van de Koning en zijn kabinet gaan vervolgens de brieven beoordelen en toetsen aan de profielschets. Op een gegeven moment komt men naar de vertrouwenscommissie. Paas benadrukt dat het om een geheim proces gaat. Mochten er details gelekt worden, dan zal dit behandeld worden als een misdrijf.

Burgemeester Mirjam van ’t Veld: “Je gaat werken met een enthousiaste raad en een fijn college”

Gedurende vergadering is merkbaar dat woorden zorgvuldig worden gekozen. Waarnemend burgemeester Mirjam van ’t Veld is aan het slot vrijer in wat ze zegt: “Ik loop hier nu enkele maanden rond, maar het mag gezegd worden dat de nieuwe burgemeester gaat werken met een hele enthousiaste raad en een fijn college. Ik roep dan ook iedereen die geïnteresseerd is op om te solliciteren”, zegt Van ’t Veld in de camera waarmee de vergadering wereldwijd te volgen was.