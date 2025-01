Groningen wil onderzoek naar eigen parkeersoftware: “Er zijn foutjes gemaakt”

Foto: Joris van Tweel

De gemeente Groningen wil onderzoek doen naar het ontwikkelen van eigen software voor parkeerautomaten. Dat heeft wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Vervoer laten weten.

Bij de fracties van Partij voor het Noorden en Stadspartij 100% voor Groningen zijn de afgelopen periode berichten binnengekomen over foutjes in de parkeerautomaten. Leendert van der Laan: “In diverse automaten ontbreken de betalingsvrije dagen, zoals Goede Vrijdag, Hemelvaartsdag en Tweede Kerstdag. Daarnaast zijn er bij ons klachten binnengekomen dat sinds 1 januari alle opgeslagen gastenparkeervergunningen verdwenen zijn. Mensen moesten op zoek naar het kenteken van vrienden en familieleden om deze weer in te voeren.” Ook is het de partijen opgevallen dat de wijknamen op de automaten niet kloppen. “Dat is zonde, want we hebben hele mooie wijknamen.”

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks): “Softwareleverancier heeft niet alle feestdagen goed overgenomen”

Wethouder Broeksma erkent dat er problemen zijn. “In de laatste maanden van afgelopen jaar zijn er overal in de gemeente nieuwe parkeerautomaten geplaatst. Bij het overzetten naar de nieuwe automaten, zijn niet alle feestdagen goed overgenomen door de softwareleverancier. Medewerkers van de gemeente zijn afgelopen dagen langs alle 350 automaten gegaan om te onderzoeken of het er goed in staat. We hebben daar nu een goed beeld van. Dit gaan we de komende dagen doorzetten naar de softwareleverancier, zodat deze de fout kan herstellen.”

“Onderzoek naar eigen softwaresysteem”

Volgens de wethouder heeft de gemeente voor de software een contract met een marktpartij. “Dit hebben we niet in eigen beheer. Met de overstap naar nieuwe automaten, bleek het niet mogelijk te zijn om kentekens mee te verhuizen. Dat hadden we graag anders gezien. Mensen zullen de kentekens van familieleden, maar bijvoorbeeld ook van een schilder of bouwbedrijf, opnieuw in moeten voeren. Er zijn overigens gemeenten die eigen software hebben. Amsterdam bijvoorbeeld. Dit heeft voor- maar ook nadelen. Wij willen gaan onderzoeken of een eigen systeem iets voor ons is. Daarom willen we met Amsterdam in gesprek.”

“Onduidelijkheden voorkomen”

Bij de wijknamen wordt er gekeken naar zogeheten harde grenzen. Parkeermaatregelen gelden vaak niet voor één wijk, maar voor meerdere wijken samen. “We zoeken naar een kanaal, een spoor- of ringweg als grens waar een parkeermaatregel geldt. Dit om te voorkomen dat het onduidelijk is welke parkeermaatregel nu voor welke plek geldt. In dat systeem krijgen parkeergebieden een naam. De Korrewegbuurt omvat bijvoorbeeld ook de Professorenbuurt. En bij Helpman maakt ook Coendersborg er onderdeel van uit. Mocht dit onduidelijk zijn, dan wil ik daar naar gaan kijken.”

Haren

Voor GroenLinks is het aanleiding om het vizier op Haren te richten. Benni Leemhuis: “Als je in Haren parkeert, dan komt er in het scherm te staan: veel plezier in Groningen. Kan dat aangepast worden?” Dat wil Broeksma gaan doen: “Daar ga ik naar kijken.”