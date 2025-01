Groningen niet meer in top 3 financieel ongezonde grote gemeenten, maar krijgt nog steeds onvoldoende

Foto Andor Heij: Grote Markt, Stadhuis

Groningen heeft dit jaar geen podiumplek meer in het jaarlijkse ranglijstje van financieel ongezonde gemeenten in de jaarlijkse benchmark van accountantskantoor BDO. Op de kaart kleurt de gemeente niet meer dieprood, maar donkerroze. Opvallend, omdat de gemeente volgens BDO nog steeds een onvoldoende scoort qua jaarrekeningen en begrotingen.

Groningen krijgt een 5 van BDO in de jaarlijkse benchmark, vergelijkbaar met de vorige keer. Met name de lage solvabiliteit (de gemeente spaart bijna niet voor grote investeringen) en de hoge belastingcapaciteit (bij tegenslagen kan de gemeente de ozb eigenlijk niet meer verhogen) zijn een probleem, zo blijkt uit de stresstest voor gemeenten van BDO.

De financiële tegenwind in de gemeente Groningen komt overeen met andere gemeenten in de regio, naarmate wanneer het aantal inwoners toeneemt. De gemeente Midden-Groningen doet het zelfs zo slecht dat het dit jaar de algehele ranglijst aanvoert (met een 1 als eindcijfer) van alle 134 Nederlandse gemeenten.

Het financiële vooruitzicht is voor de meeste Nederlandse gemeenten niet rooskleurig. Vanaf 2026 krijgt de gemeente Groningen structureel 33 miljoen euro per jaar minder van de Rijksoverheid. Tot en met 2027 houdt Groningen nog een paar miljoen euro over op de rekening, maar daarna wordt het lastig. Daarom stopt het nu alvast geld in de spaarpot voor 2025 en daarna.