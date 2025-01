Groen licht voor tijdelijke camera’s Gele Loper: “Moet niet permanent worden”

In het gebied de Gele Loper wordt veel overlast ervaren. Foto: Google Maps

De camera’s in het gebied de Gele Loper mogen ingeschakeld worden. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad stemde woensdagavond in met dit middel dat als doel heeft om de veiligheid te verbeteren.

De discussie die in de raad gevoerd werd, was enigszins merkwaardig te noemen. In het gebied vanaf het Groninger Museum richting de Vismarkt is in de donkere uren veel overlast door criminaliteit, drugsoverlast en geweld. Om de situatie te verbeteren kwam burgemeester Mirjam van ’t Veld (CDA) onlangs met een integraal plan dat bijvoorbeeld voorziet in de inzet van extra boa’s, het opzetten van een buurthuis en het verminderen van het aantal panden waar prostitutie in plaats kan vinden.

Etkin Armut (CDA): “Camera’s zijn geen wondermiddel, maar ze zijn hard nodig”

Toch ging het in de raad woensdag uitsluitend over het onderdeel camera’s. Etkin Armut van het CDA: “Mensen die deze discussie volgen zouden bijna vergeten dat hier een integraal plan achter zit dat gemaakt is voor een buurt die geteisterd wordt door criminaliteit en overlast. Dit plan gaat over het inzetten op zorg waarmee voorkomen moet worden dat mensen afglijden richting de criminaliteit. Maar het gaat ook over repressie en preventie. En het gaat over camera’s. Camera’s zijn geen wondermiddel, maar het is hard nodig in het brede pakket aan maatregelen dat we invoeren.” Laurent Dwarshuis van de ChristenUnie: “In de middelenmix die we inzetten horen de camera’s erbij. Het wordt tijdelijk ingezet en na een jaar wordt het geëvalueerd.”

Maria Martinez Doubiani (D66): “Het college passeert de raad”

Voor andere partijen zijn de camera’s toch een hete aardappel. Met name omdat in de plannen niet is aangegeven wat tijdelijk is. Maria Martinez Doubiani van D66: “Vandaag besluiten wij of de camera’s gaan komen. Maar tot onze grote verbazing is de apparatuur afgelopen maandag al opgehangen. Mijn fractie begrijpt dat niet. Het onderwerp ligt gevoelig, het besluit moet nog worden genomen, en toch hangen ze al. Wij vinden dat het college hiermee de raad een beetje passeert. En wij hopen dat dit niet de nieuwe norm wordt.” Locoburgemeester Mirjam Wijnja (GroenLinks) zegt dat er iets te voortvarend is gewerkt. “De camera’s hebben de afgelopen dagen niet aangestaan. Dat is belangrijk om te benoemen. Maar het was inderdaad niet zo handig.”

“Wat is tijdelijk als er geen concrete termijn aan vasthangt?”

Doubiani: “Wij denken dat het voorstel beter kan. Er wordt gezegd dat het ophangen van camera’s tijdelijk is. Maar wat is tijdelijk als hier geen concrete termijn aan vasthangt? De einddatum ontbreekt.” D66 stelt daarom voor om de camera’s voor maximaal twee jaar op te hangen. Terence van Zoelen van de Partij voor de Dieren: “De zorg over tijdelijkheid begrijp ik. Maar stel dat over een jaar blijkt dat het beter gaat. Dan zitten we nog een jaar met die camera’s.” Doubiani: “Daarom staat er ook maximaal twee jaar.” Kelly Blauw van de PVV: “Het gaat om een bewezen effectief middel. De politie kan niet zonder. Stelt D66 de privacy boven de veiligheid?” Doubiani: “We zijn niet tegen camera’s. Maar het gaat wel om een inbreuk in onze levenssfeer. En dat is een grondrecht dat inwoners hebben.”

Femke Folkerts (GroenLinks): “Als raad gaan wij over de camera’s”

Ook voor andere partijen is het een moeilijk besluit. Femke Folkerts van GroenLinks: “Constant gefilmd worden is een inbreuk op je grondrecht. Camera’s lossen zonder verdere maatregelen geen problemen op. Mijn partij is tegen het structureel ophangen. Het integrale plan dat hieronder ligt, is goed en verstandig, waarbij de sociale context ook goed is geschetst. Daarnaast heeft de burgemeester eerder gezegd dat na een periode van één jaar het camerabeleid geëvalueerd wordt. Dat lijkt ons een mooie termijn, omdat je dan alle seizoenseffecten hebt gehad. Als raad gaan wij over de camera’s. Gaat het over een half jaar beter, dan kunnen we besluiten om er mee te stoppen.” Die laatste zin zegt Folkerts in de richting van D66 waarmee het raadslid aangeeft dat het amendement overbodig is.

Joren van Veen (PvdA): “Geen kortzichtige oplossing”

Joren van Veen van de PvdA: “Liever hadden we gezien dat er geen maatregelen nodig waren in dit deel van de stad. Het plan dat nu op tafel ligt is niet een kortzichtige oplossing. Naast camera’s gaat er geïnvesteerd worden in de openbare ruimte. Er komt meer groen, er komt betere verlichting, er komt een wijkhub en meer boa’s.”

Daan Swets (Student & Stad): “Camera’s zorgen voor een waterbedeffect”

Student & Stad is kritisch. Daan Swets: “Wij denken dat camera’s zorgen voor een waterbedeffect. Binnen twee weken weet iedereen wat de blind spots zijn. Cameratoezicht gaat de zorgen van onveiligheid niet wegnemen. Voorlopig gaan we akkoord met camera’s, maar dan wel onder hele goede voorwaarden.” Ietje Jacobs-Setz van de VVD noemt het belangrijk dat de burgemeester kansen krijgt om te doen wat ze belangrijk vindt. “Onze burgemeester zal niet verlangen naar Noord-Koreaanse situaties. Wat we willen is dat het in de Gele Loper prettig verblijven en wonen is. Camera’s zijn een inperking. Maar wanneer je een willekeurige winkel binnenstapt, kun je ook geen camera’s ontwijken.” Van Zoelen van de Partij voor de Dieren: “In Rotterdam hangt het vol met camera’s en daar worden mensen nog steeds in elkaar geslagen.” Jacobs-Setz: “Hou op met dat frame. Rotterdam is een hele andere stad dan Groningen. Mijn droom is een vreedzame samenleving waar mensen geen drugsdealer meer zijn. Daar streef ik naar. Dit plan gaat daarbij helpen.”

Locoburgemeester Mirjam Wijnja (GroenLinks): “Maatregelen die we nemen versterken elkaar”

Locoburgemeester Wijnja noemt de Gele Loper een complex vraagstuk. “De oplossing is niet makkelijk. Een integrale aanpak, die uit verschillende maatregelen bestaat, is wat ons betreft de beste manier om stappen te zetten in de goede richting. De maatregelen versterken elkaar. Om dit goed uit te voeren hebben we zorginstellingen nodig, maar hebben we ook de inbreng van de politie nodig. Qua tijdelijkheid van de camera’s is gezegd dat ze er niet langer hangen dan nodig is. Dit gaat jaarlijks geëvalueerd worden.”

Uiteindelijk wordt het voorstel met ruime meerderheid aangenomen. Van de 44 raadsleden stemmen er 36 voor en 8 tegen. Het amendement van D66 wordt verworpen met acht raadsleden voor en 36 tegen.