Gorecht koploper af, The Knickerbockers grijpt eerste plek

Foto Andor Heij

Gorecht raakte zaterdag de koppositie kwijt in de tweede klasse I. Een klasse lager wist The Knickerbockers de eerste positie wel te veroveren.

Gorecht keek in Haren in de rust al tegen een 3-0 achterstand aan tegen Noordscheschut. Gorecht kreeg weinig mogelijkheden. Alleen Bob Poorta wist na rust te scoren: 3-1. Gorecht zakte naar de tweede plaats achter Nieuwleusen met 23 punten uit 12 wedstrijden.

In dezelfde klasse verloor Helpman ook thuis met 4-1 van een sterker Grijpskerk. Tim Sanders scoorde voor Helpman dat elfde staat met 13 uit 12.

Derde klasse

In de derde klasse R staat The Knickerbockers bovenaan. Uit bij HS’88 werd met 4-0 gewonnen. Han van Dijk scoorde twee keer. Leon Hovenkamp en Hessel van Amerongen maakten de andere twee.

De voormalige koploper Wildervank ging thuis bij Be Quick zaterdag onderuit. Kay Dollenkamp en Sen Boersma scoorden voor Be Quick: 0-2. Be Quick is negende met 15 uit 12.

VV Groningen haalde uit bij Loppersum en is nu vijfde 4-0. Mitchell Schievels tekende voor de hele productie. VVG is vijfde met 18 uit 12.

Groen Geel staat een plek lager en heeft twee punten minder. Thuis werd met 1-0 verloren van Veendam 1894.

FC Lewenborg verloor met 2-1 bij DVC Appingedam en Lycurgus ging met 3-2 onderuit bij hekkensluiter Borger. Lewenborg staat tiende en Lycurgus twaalfde.

Lagere klassen

In 4D won HCC’15 met 4-0 van Wildervank. Harmen Smit scoorde twee keer, maar kreeg ook rood. HFC’15 is achtste met 20 uit 12

In 4E won Omlandia met 5-2 van Holwierde en Haren boekte een 4-0 zege bij WVV. Omlandia is derde met 23 uit 12 en Haren negende met 17 uit 12. Mamio verloor met 3-1 van Middelsum en is twaalfde met 11 uit 12.

In 5E heroverde Oosterparkers de koppositie door met 2-1 te winnen van LEO. GRC hielp ook een handje door BSVV met 4-1 te verslaan.