Gorecht haalt uit; Groen Geel verslaat TKB; Mamio wint kelderduel

The Knickerbockers konden aanvallend weinig uitrichten tegen Groen Geel (Foto Martijn Minnema)

Gorecht veegde vanmiddag in 2I de vloer aan met LTC, Helpman daarentegen ging ruim onderuit. In de derde klasse won Groen Geel het beladen duel tegen The Knickerbockers. VVG haakt voorlopig af na een nederlaag tegen DVC Appingedam. Mamio pakte in de vierde klasse drie dure punten. Omlandia versloeg de koploper.

2I

Gorecht was vanmiddag bij hekkensluiter LTC aardig op schot, na een 5-0 ruststand werd het 7-1 voor Gorecht. Sven Hazewinkel maakte er twee. Gorecht stijgt naar plek twee op één punt van koploper Nieuwleusen.

Helpman zakte naar de voorlaatste plek door met 5-0 bij een andere laagvlieger, SV Bedum, te verliezen. Bij rust stond het al 3-0.

3R

In 3R raakte The Knickerbockers de koppositie kwijt door thuis met 0-1 van Groen Geel te verliezen. De clash tussen de studenten en de ex studenten eindigde in een verdiende zege voor Groen Geel. Waar TKB naar plek vier zakt mag Groen Geel nog een beetje dromen van de tweede periodetitel. Al staan ze daarin nog wel vier punten achter op DVC Appingedam.

The Knickerbockers slaagden er niet in veel kansen te creëren tegen de hechte Groen Geel defensie. De meeste en beste kansen waren voor Groen Geel. Dat raakte in de 7′ minuut de lat uit een vrije trap en gaf voor rust maar één grote kans weg, in de 15′ minuut werd de bal vrij voor de Groen Geel keeper over geschoten. Halverwege de eerste helft viel het enige doelpunt. Menno Pot werd vrijgespeeld en bleef rustig. Hij schoof de bal in de verre hoek binnen, 0-1. The Knickerbockers mocht niet klagen dat het met 0-1 de rust haalde want Groen Geel had het voor rust met wat meer scherpte voor de goal al kunnen beslissen.

Ook na rust liet Groen Geel na de genadeklap uit te delen waardoor TKB mocht blijven hopen op een punt. Verder dan één goeie kans kwam TKB echter niet. In de slotseconde kon Sievert Zomer de 0-2 in het verlaten TKB doel plaatsen, keeper Sietse Vissers was mee naar voren gegaan. Zomer schoof de bal van een meter of 30 echter naast het lege doel. Het maakte niet meer uit want direct daarna floot arbiter de Glee af. Groen Geel heeft 10 verliespunten meer dan koploper Wildervank, TKB vijf verliespunten meer dan Wildervank.

VV Groningen ging thuis met 0-2 onderuit tegen DVC Appingedam, de koploper in de tweede periode. VVG staat veilig in de middenmoot en zal het van een sterke derde periode moeten hebben willen ze nog promoveren.

Be Quick 1887 sloeg dankzij een 6-2 zege op hekkensluiter Borger een gaatje met de onderste ploegen. Senn Boersma scoorde drie keer voor het zaterdagteam van the Good Old. Ook Lewenborg deed goede zaken door op eigen veld met 4-1 van het op de voorlaatste plek bivakkerende HS’88 te winnen. Lycurgus ging thuis met 2-3 onderuit tegen Loppersum en houdt maar twee clubs onder zich.

4D/E

In 4D steeg HFC’15 dankzij een 0-3 zege bij TLC naar plek 6. Frank Volkers scoorde twee keer voor de Hoogkerkers.

In 4E wisselden Mamio en WVV van plek op de ranglijst, Mamio won met 1-0 en staat nu op de veilige plek 11. Drie dure. punten dus voor Mamio. Omlandia staat op plek 3 en won vanmiddag bij koploper Corenos met 1-3. Haren won met 2-1 van SGV en slaat daarmee een gat van 7 punten met de degradatieplekken.