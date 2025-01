GIJS verliest in overtime van UNIS Flyers

Foto: Santeri Viinamäki via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA)

De ijshockeyers van GIJS hebben zaterdagavond nipt verloren van UNIS Flyers. Op Kardinge stond er na de reguliere speeltijd een gelijke stand op het scorebord. In de overtime trok UNIS aan het langste eind.

Het team van trainer Henk Keijzer begon niet goed aan de wedstrijd. Binnen vijf minuten keek het dankzij doelpunten van Kevin Hu (UNIS) en Silvar Wierdsma tegen een 2-0 achterstand aan. Dit was ook de tussenstand na het spelen van de eerste periode. In de tweede periode kreeg het publiek een ander GIJS te zien. Het lukte om het initiatief naar zich toe te trekken. Rodney Kuiper profiteerde hiervan door in de 24ste minuut te scoren. Een minuut later scoorde Janis Brakss waarmee de stand in evenwicht werd gebracht. UNIS liet zich echter niet het kaas van het brood eten. Kevin Hu zorgde ervoor dat de Friese ploeg weer op voorsprong kwam. Door doelpunten van Vainius Jankauskas namens GIJS en Damian Caringi voor UNIS stond er aan het einde van de tweede periode een tussenstand van 3-4 op het scorebord in het voordeel van de Friezen.

Ook de derde periode verliep doelpuntrijk. Caringi zorgde ervoor dat UNIS op 3-5 kwam. Vrij snel daarna scoorde Jankauskas twee keer waarmee de score weer gelijk werd getrokken. UNIS en GIJS scoorden in de laatste minuten van de wedstrijd beide nog één keer waardoor er aan het einde van het laatste kwart 6-6 stond genoteerd. Dit betekende dat er een overtime gespeeld moest worden. Bij deze vorm van verlenging staat iedere ploeg met één man minder op het veld en geldt de regel dat het eerste team dat scoort, direct wint. Max Rensch velde namens UNIS het oordeel door in de 6ste minuut de 6-7 te scoren.

In de competitie staat GIJS nu op de zevende plaats met negentien punten uit vijftien wedstrijden. Volgende week zondag wacht de uitwedstrijd tegen Tilburg Trappers.