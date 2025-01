GIJS in laatste periode onderuit tegen Leeuwarden

Foto: Wouter van der Maden

De ijshockers van GIJS Marne Groningen verloren zaterdagavond in eigen huis met 3-5 van Capitals Leeuwarden. Hoewel de Groningers de tweede periode nog afsloten met een voorsprong (3-2), waren het de Friezen die de genadeklap uitdeelde door drie keer scoren in de laatste periode. Leeuwarden stijgt door de overwinning naar de derde plaats in de eredivisie, GIJS blijft zevende.

Door: Wouter van der Maden

Een overwinning voor GIJS lag voor de wedstrijd niet voor de hand, het verschil tussen de Groningers en de Friezen was 12 punten en in oktober werd in Leeuwarden nog met 5-1 verloren. Maar in Sportcentrum Kardinge maakte GIJS er een aantrekkelijke wedstrijd van door via Guy Kunst de score te openen, gevolgd door de gelijkmaker van Daniel Spratek, de 2-1 van Janis Brakks en de 2-2 van David Bartos.

Ook de tweede periode ging het spel gelijk op, maar met beduidend minder scores. Alleen GIJS-forward Vainius Jankauskas wist het doel te vinden, waardoor er gehoopt kon worden op een goed resultaat voor de Friezen. Ondanks een paar gigantische kansen en een aantal goede reddingen van doelman Danylo Douma, was het Capitals Leeuwarden dat de genadeklap uitdeelde in de laatste periode. Al snel kwamen de Friezen weer langszij dankzij Zahir Hup en zette Rastislac Veres voor het eerst een voorsprong voor Leeuwarden op het scorebord. In de laatste minuut probeerde GIJS-coach Henk Keijzer nog een gelijkspel te forceren door zonder doelman te spelen, maar het mocht niet baten. Capitals-verdediger Brend de Jong wist in de laatste seconde nog te profiteren van het lege doel en maakte de 3-5.