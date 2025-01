GIJS doet goede zaken tegen Smoke Eaters uit Geleen

Foto: Santeri Viinamäki via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA)

De ijshockeyers van GIJS hebben zaterdagavond overtuigend gewonnen van Smoke Eaters uit Geleen. In eigen huis werd het 6-3.

Het Groningse team, dat sinds kort getraind wordt door Guy Kunst en Derek Seguin, kwam wat stroef uit de startblokken. Na ruim 28 minuten verdween de brillenstand van het scorebord door een doelpunt van Tim Bartels. Enkele minuten later wist Joop Uchtman de voorsprong te verdubbelen. Toch werd al snel duidelijk dat daarmee de strijd voor GIJS niet gestreden was, omdat Michael Hornicek korte tijd later voor de aansluitingstreffer tekende. GIJS had echter een duidelijke opdracht gekregen en dat was winnen van de hekkensluiter. In de slotfase van de tweede periode werden dankzij doelpunten van Vainius Jankauskas en opnieuw Uchtman een comfortabele 4-1 voorsprong bereikt.

In de laatste periode scoorde Jord Smit namens de Smoke Eaters de 4-2. Mochten de Limburgers op dat moment nog dromen van het meenemen van punten uit Groningen, dan waren daar Derek Seguin en Radovan Rusnák die aan al die illusies een eind maakten: 6-2. Smit maakte namens voor Geleen tot slot de 6-3. Door de winst klimt GIJS een plek op de ranglijst en staat het nu op de zesde plaats. De eerste acht ploegen van de eredivisie spelen play-offs om het kampioenschap