GGD maakt zich zorgen over toename rokende jongeren: “Verbod heeft niet gezorgd voor verschil”

De Groningse GGD maakt zich zorgen over de toename van het aantal jongeren dat rookt, en met name het aantal dat vaped. Volgens Fennie Munneke zijn er vanuit de overheid strengere maatregelen nodig.

“Sinds 1 juli afgelopen jaar mag er in supermarkten geen tabak meer worden verkocht”, vertelt Munneke in het OOG Radioprogramma Van der Laan & De Vries. “Als GGD hebben wij geen specifiek verschil gemerkt naar aanleiding van dit verbod. Uit cijfers blijkt dat de supermarkten minder omzet zijn gaan maken. Dat hadden we ook wel verwacht. Voor de duidelijkheid: het was niet onze bedoeling om de omzet te laten dalen, maar dat mensen minder rookartikelen zouden gaan kopen. Maar onder jongeren lijkt dat bijvoorbeeld niet het geval.”

Groepsdruk

Munneke vertelt dat in 2019 negen procent van de jongeren rookte. “In dat jaar is de ontwikkeling van vapen er bij gekomen. Uit onze onderzoeken blijkt dat het aantal jongeren dat in de afgelopen vier jaar is gaan vapen, enorm is gestegen. Als jongeren eenmaal vapen dan is het voor deze groep ook makkelijker om over te stappen naar het roken.” Dat het roken in de lift zit, heeft te maken met bewustwording. “Je ziet de groep die niet rookt die heel goed weet wat de gezondheidseffecten kunnen zijn. Jongeren die wel roken, weten ook dat het niet gezond is, maar maken wel de stap. Hier speelt groepsdruk een grote rol, maar ook de mentale gezondheid.”

Voorlichting en bewustwording

De GGD noemt het belangrijk dat de cijfers omlaag worden gebracht: “We zetten in op verschillende maatregelen. Het is heel goed dat de overheid smaakjes heeft verboden. Wij zetten in op meer voorlichting en op meer bewustwording onder de jongeren over de gevolgen en de gevaren van vapen en roken. En we proberen een samenleving te creëren waar het roken minder een gewoonte is geworden.”

“Overheid hebben we nodig”

Ondertussen kan de overheid meer gaan doen. Want smaakjes zijn dan tegenwoordig wel verboden, maar vape-apparaten zijn tegenwoordig uitgerust met schermpjes, wat het in de hand werkt om jongeren aan het vapen te krijgen. “Om dit te stoppen hebben we de overheid nodig. We hebben daarom ingezet op een sterke lobby. Maar op dit moment lijkt de tijd nog niet rijp voor strengere maatregelen.”

