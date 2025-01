GeWOON Groen krijgt forse subsidie voor biobased daken

Foto: Pim van Tend via Wikimedia Commons (CC 3.0 SA)

GeWOON Groen, een samenwerkingsverband van vijf woningcorporaties, heeft een Meerjarige Experimenten Effectieve Renovatiestromen (MEER) subsidie toegekend gekregen. De hoogte van het bedrag is nog niet bekendgemaakt.

Het gaat om ruim 60 duizend sociale huurwoningen in Groningen en Drenthe. De vijf corporaties zijn Acantus, Wierden en Borgen, Groninger Huis, Lefier en Wold & Waard Met dit vierjarige subsidieprogramma kunnen de woningcorporaties op grote schaal biobased daken, dus van natuurlijk materiaal, realiseren bij bijna 2.100 woningen. Ook wordt de subsidie ingezet voor de integratie van onder andere warmtepompen en flora- en fauna voorzieningen in het dak.

Volgens GeWOON Groen gaat het om een belangrijke stap in de verduurzaming van sociale huurwoningen in Noord-Nederland. De subsidie stelt de vijf corporaties in staat om samen met acht aannemers een uniforme aanpak te ontwikkelen voor biobased daken. Waar eerder 32 verschillende aanpakken werden gehanteerd, zijn deze teruggebracht naar slechts vier. Dit zorgt voor een efficiëntere samenwerking, lagere kosten en een snellere uitvoering.

Het doel is om biobased daken binnen vier jaar concurrerend te maken met traditionele daken met isolatieplaten. Deze daken bieden volgens GeWOON Groen grote voordelen, zoals CO2-opslag en een beter binnenklimaat dankzij verbeterde vochtregulatie en warmteopslag. Bovendien daalt de energierekening.

“De woningcorporaties werken aan vernieuwing en verbetering van sociale woningen. In onze regio, waar relatief hoge energiearmoede voorkomt, is dat extra urgent en uitdagend werk,” zegt Rolf Koops, projectdirecteur van GeWOON Groen. “Door samen te werken met ketenpartners uit het bedrijfsleven en gebruik te maken van de MEER-subsidie, kunnen we meer woningen verduurzamen en ambitieuzere innovaties realiseren.” De eerste projecten starten naar verwachting in april van dit jaar.