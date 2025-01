Foto via Pixabay

Maandagmiddag zijn twee auto’s op elkaar gebotst op de kruising van het Emmaviaduct en de Stationsweg in de Stad. Dat meldt RTV Noord.

Bij de kop-staartbotsing is één iemand gewond geraakt. De ambulance is ter plekke gekomen om de persoon te behandelen, het is niet duidelijk of het slachtoffer ook mee moest naar het ziekenhuis.

Het incident veroorzaakte een file. Bussen moesten tijdelijk omrijden.