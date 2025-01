Gestolen auto die gebruikt werd bij goudroof in Assen gezien in Groningen; politie zoekt informatie

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De gestolen en uitgebrande donkergrijze Volkswagen Golf die betrokken is geweest bij de goudroof in het Drents Museum in Assen, is twee dagen eerder in Groningen gezien. De politie vraagt inwoners om informatie.

In de nacht van vrijdag op zaterdag vond er rond 03.45 uur een explosie plaats bij het museum in de Drentse hoofdstad. Drie personen wisten daarna toegang te krijgen tot het museum, waarbij de zogenoemde gouden helm van Cotofenesti en drie gouden armbanden buit werden gemaakt. Het politieonderzoek richt zich onder andere op de Volkswagen Golf die bij de goudroof gebruikt werd en later uitgebrand werd aangetroffen bij Rolde.

Julianaplein

“De grijskleurige personenauto, toen nog met kenteken P-343-RL, is tussen woensdagavond 20.30 uur en 03.30 uur die nacht erop gestolen vanaf de Ingelandstraat in Alkmaar”, laat de politie weten. “In diezelfde tijdsperiode zijn de kentekenplaten K-813-BK gestolen vanaf de Aylvaweg in het Friese Witmarsum. De auto is vervolgens diezelfde nacht gezien rond 04.20 uur in Groningen. Er zijn beelden van een ANPR-camera op het Julianaplein in de stad. De auto droeg daar de gestolen kentekenplaten die in Friesland buit werden gemaakt.”

“Mogelijk heeft de auto geparkeerd gestaan in de omgeving van Groningen”

Het onderzoek richt zich met name op de tijdsperiode tussen de nacht van woensdag op donderdag en de nacht van vrijdag op zaterdag. “Na het Julianaplein wordt de auto pas 48 uur later weer gezien in de omgeving van het Drents Museum. De verblijfsplaats van het voertuig in de tussentijd is niet bekend. Mogelijk heeft de auto geparkeerd gestaan in de omgeving van de stad Groningen, in het Noorden van Drenthe, de omgeving van Assen of het gebied daar omheen.”

Tips

De politie meldt dat het achterhalen van deze verblijfplaats belangrijk is: “Dat kan ons verder helpen in de opsporing van personen die betrokken zijn geweest bij de inbraak. Heeft u deze auto gezien? Of heeft u in uw buurt een grijskleurige Volkswagen Golf gezien, terwijl die auto daar normaal nooit staat? Of zag u een Volkswagen Golf, waarbij sprake was van opvallend rijgedrag of opvallende personen? Laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten.” Mensen die meer informatie hebben kunnen de Opsporingstiplijn bellen op 0800-6070. Anoniem kan er gebeld worden met 0800-7000.