Gemeente vraagt 15 miljoen van de provincie voor renovatie ijsbaan Kardinge

Foto via Google Maps - Streetview

De gemeente Groningen vraagt een bijdrage van 15 miljoen van de provincie voor de renovatie van ijsbaan Kardinge. Dit werd woensdagmiddag gezegd door Johan ten Hoove van Partij voor het Noorden, tijdens de commissievergadering van Provinciale Staten, waarin het CDA en ChristenUnie de toekomst van ijsbaan Kardinge wilden agenderen.

De gemeente Groningen wilde het bedrag van 15 miljoen eerder nog niet noemen. ”Ik zal het bedrag maar noemen, het bedrag wat rondgaat in documenten is 15 miljoen euro”, aldus ten Hoove tijdens de commissievergadering. Gedeputeerde Bram Schmaal reageert hier op in zijn beantwoording aan de Provinciale Staten. Het gaat volgens hem om vertrouwelijke informatie en vindt het benoemen van een bedrag door ten Hoove niet netjes. Of het bedrag juist is kan hij noch bevestigen noch ontkennen en wil niet verder ingaan op de financiële aspecten in deze discussie.

Er was veel publiek tijdens de behandeling van dit onderwerp en de publieke tribune zat vol. Er waren namelijk twaalf sportverenigingen aanwezig bij de commissievergadering, die ook aan het woord kwamen. De sportverenigingen wilden het provincie duidelijk maken hoe belangrijk de ijsbaan voor hen en heel Groningen is. ”Voor ons is het voortbestaan van de ijsbaan van levensbelang en dat geldt voor alle verenigingen hier aanwezig”, aldus Piet Manning, lid van stuurgroep Behoud IJsbaan Kardinge. Hij roept de politieke partijen die aan het formeren zijn voor een provinciebestuur op om te luisteren naar de gemeente en hen niet de rug te keren.

De huidige ijsbaan van Kardinge is verouderd en moet worden vernieuwd. Het college heeft er voor gekozen om bij een nieuwe ijsbaan ook een bijdrage te vragen van de provincie. Verschillende partijen vinden dat gek. Dit omdat bij andere grote projecten, zoals Martiniplaza en de Nieuwe Poort, dit niet wordt gedaan. Terwijl deze gebouwen ook een duidelijke regiofunctie hebben. Daarnaast stuit het verschillende partijen tegen de borst dat de provincie nu pas wordt betrokken bij de planvorming, terwijl al sinds 2019 gesproken wordt over een nieuw Kardinge. Er zijn daarom grote twijfels over de strategie, waar de provincie veel te laat bij betrokken is.