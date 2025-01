Gemeente trekt 9 miljoen uit voor ombouw Korreweg tot fietsstraat

De gemeente trekt 9 miljoen euro uit voor de aanpak van de Korreweg. Met de herinrichting van de straat krijgt de fietser meer ruimte en meer veiligheid.

De Korreweg is met 16 duizend fietsers per dag één van de drukste fietsroutes van onze gemeente. Bovendien is de weg onderdeel van de Doorfietsroute Bedum – Groningen. Automobilisten zijn straks te gast in de nieuwe Korreweg. De maximumsnelheid wordt verlaagd naar 30 kilometer per uur.

Doordat de fietspaden verdwijnen en de fietser naar de fietsstraat gaat komt er ruimte tussen de rijbaan en de woningen beschikbaar. Daar komen parkeerplaatsen, fietsenstallingen en groen. Van de 179 parkeerplaatsen verdwijnen er 17.

Ook komen er ontmoetingsplekken, meer groen en ruimte voor sport en beweging. Bomen met een slechte of matige kwaliteit worden vervangen. Er staan straks 108 bomen langs de Korreweg. Dat zijn er 25 meer dan nu.

Het voorlopige ontwerp voor de Korreweg heeft betrekking op het deel tussen de Singelweg en Oosterhamriklaan. Het deel tussen de Oosterhamriklaan en de Gerrit Krolbrug en het deel tussen de Singelweg en het Noorderplantsoen komen later aan de beurt. De gemeenteraad buigt zich eind februari over de plannen. Gaat die akkoord, dan kan de klus komend najaar beginnen.