Gemeente: stadsstrand kan blijven, maar misschien op andere locatie

Foto: Erick Bakker

De gemeente wil een permanente recreatievoorziening langs het Oosterhamrikkanaal, maar dat wil niet zeggen dat het huidige stadsstrand behouden blijft. Dat antwoordt het college op vragen van vier raadsfracties.

De fracties van VVD, Student & Stad, ChristenUnie en D66 willen weten wat het college doet om ervoor te zorgen dat het stadsstrand behouden blijft, ondanks het geplande vertrek van DOT. De gemeente stelt dat ze op dit moment, samen met het UMCG en de RUG aan een gebiedsvisie voor de Healthy Ageing Campus werkt. Daartoe horen ook het Bodemterrein en het stadsstrand.

De gemeente zegt bereid te zijn, een ondernemer te zoeken die voor een duurzame exploitatie van het stadsstrand wil zorgen, Ze ziet horeca als een geschikte invulling van een deel van de nieuw te realiseren bebouwing van het gebied. De gemeente zegt medio dit jaar een concept gebiedsvisie te presenteren.

De erfpachtovereenkomst met de eigenaar van DOT is verlengd tot 1 januari 2028. De gemeente wil gelijk daaropvolgend beginnen met de nieuwbouw van woningen, bedrijven en voorzieningen in het gebied. Ze kan nog niet zeggen of tijdens die werkzaamheden het stadsstrand en het freerum park aan de Vrydema in stand kan blijven.