Geld crowdfunding voor omgekomen Gianny-Davey al binnen.

Het benodigde geld van de crowdfunding voor de uitvaart van de 12-jarige Gianny-Davey is binnen.

De jongen kwam zondag in de Blekerslaan in de Oosterpoortwijk om het leven. De 45-jarige vader is opgepakt vanwege betrokkenheid bij de dood van zijn zoon.De jongen woont in Amsterdam en was bij zijn vader op bezoek. Wat er precies is gebeurd in de woning, is nog onduidelijk.

De actie is volgens de vrienden van de familie nodig, omdat er geen uitvaartverzekering is en de moeder van het slachtoffer voorlopig niet in staat is om te werken.

Er was ingezet op 45 duizend euro, maar donderdag aan het einde van de middag was er al ongeveer 50 duizend euro binnen.

Het geld dat overblijft gaat naar de voetbalclub ASC Waterwijk uit Almere waar Gianny-Davey speelde.

Doneren kan nog steeds: Crowdfunding Gianny-Davey