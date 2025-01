Geheugenpaviljoen: “Ik wil benadrukken dat alle opties open liggen”

https://stemvan.groningen.nl/

Er wordt in het participatietraject rond het Geheugenpaviljoen niet gestuurd op een bepaalde uitkomst. Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) laat weten dat alle mogelijke opties open liggen.

In het voorjaar van 2024 is er in de wijken Oosterpoort, De Linie en de Herewegbuurt commotie ontstaan over een kunstwerk dat geplaatst zou worden als herinnering aan de afgebroken zuidelijke ringweg. Tal van bewoners gaven aan dat zij niet herinnerd wilden worden aan de ringweg. Andere bewoners vonden het te groot en er waren ook mensen die het wel mooi en passend vonden. Echter was duidelijk dat de betrokkenheid van de bewoners onvoldoende was, waardoor de plannen terug naar de tekentafel gingen.

Ietje Jacobs-Setz (VVD): “Er wordt geschreven in de richting van een Geheugenpaviljoen”

De gemeente is afgelopen periode begonnen met een participatietraject naar wat er moet gebeuren. Zo kunnen inwoners een enquête invullen. “Daar maken wij ons zorgen over”, betoogt Ietje Jacobs-Setz van de VVD. “In de motie die wij als raad hebben aangenomen staat dat er een onderzoek moet komen naar een Geheugenpaviljoen of iets anders. Maar in het huidige traject valt op dat er heel erg geschreven wordt in de richting van een Geheugenpaviljoen. Er wordt aangestuurd op het omstreden ontwerp. Terwijl dat niet de enige keuze is.”

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks): “Er komt een kunstwerk, een ander kunstwerk of er komt helemaal niks”

Wethouder Broeksma zegt blij te zijn dat deze vragen gesteld zijn. “Ik wil benadrukken dat alle opties open liggen. Het resultaat kan zijn dat er een kunstwerk komt, dat er een heel ander kunstwerk komt, of dat er helemaal niks komt. Dat ligt volledig open. In de enquête hebben we daarom ook bewust gekozen voor open vragen, zodat er ruimte is voor opmerkingen en andere ideeën. Daarnaast is deze enquête niet het enige dat we doen in dit participatietraject. Er zijn ook drie bijeenkomsten met buurtbewoners en direct omwonenden. Deze bijeenkomsten vinden plaats onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. Als college willen we uiteindelijk beslagen ten ijs komen. Zo vragen we ook experts naar hun mening en er wordt naar de financiën gekeken. Dat gaan we allemaal presenteren, zodat dan de juiste discussie gevoerd kan worden. Mocht blijken dat een meerderheid vindt dat er een heel ander kunstwerk moet komen, dan doen we dat. Of als men vindt dat er helemaal niets hoeft te komen, dan kan dat ook. Maar dan zijn we snel klaar.”

Weging enquête

Toch is Jacobs-Setz niet helemaal tevreden met het antwoord: “Ik ben benieuwd wat er met de uitkomsten van de enquête gaat gebeuren. Stel dat tien procent van de inwoners de enquête invult. De direct omwonenden vinden het helemaal niks. Maar de rest van de gemeente vindt het prachtig. Dan is de weging toch niet correct? Dan is het resultaat toch niet representatief?”

“U mag er soep van gaan koken”

Volgens de wethouder zit dit anders: “De weging van de uitkomsten ligt volledig bij de raad. Wat we gaan doen is dat we als college ongelijksoortige uitkomsten gaan presenteren. Zo zult u de enquête-resultaten van de direct omwonenden onder ogen krijgen. Maar ook de resultaten uit de buurt, en vanuit de gemeente. U zult ook een analyse van experts ontvangen. En het financiële plaatje. Als college zullen we daarnaast een voorzet geven, hoe wij tegen de resultaten aankijken. Maar het is aan u, aan de raad, om er mee te doen wat ze wil. Heel simpel gezegd: u mag van alle resultaten er soep van gaan koken. En daarbij ligt dus alles open.”