Treinen naar Assen rijden weer (update)

Foto: Andor Heij

Treinreizigers tussen Groningen en Assen hebben dinsdagavond te maken gehad met vertraging. Vanwege een aanrijding was er enige tijd geen treinverkeer mogelijk tussen de provinciehoofdsteden.

De aanrijding vond plaats rond 19.30 uur ter hoogte van de Parallelweg in Glimmen. Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk. Volgens ProRail kwam een trein in botsing met een object. Omstanders vertellen dat de intercity uit Den Haag na de aanrijding stil kwam te staan in het dorp. Vanwege de situatie besloot ProRail het treinverkeer tussen Groningen Europapark en Assen te stremmen.

Rond 20.15 uur kreeg de machinist van de bewuste trein, nadat er onderzoek was gedaan, groen licht om verder te rijden. Inmiddels is de dienstregeling hervat. Reizigers moeten nog wel rekening houden met kleine vertragingen.