Geen talkshow over ‘burgemeesters’ in Grand Theatre, Den Oudsten zegt af vanwege zaak Schuiling

De talkshow van ‘NewsNight At The Grand’ in het Grand Theatre over het burgemeesterschap, die voor woensdagavond gepland stond, gaat niet door. Oud-burgemeester Peter den Oudsten van Groningen zegde af, omdat hij bang is dat er gepraat en gevraagd gaat worden naar de zaak rond oud-burgemeester Koen Schuiling.

De talkshow zou gaan over de dalende populariteit van het burgemeesterschap, onder meer door bedreigingen en het ‘vergrootglas’ waaronder burgemeesters leven. Naast Den Oudsten zou ook burgemeester Erica van Lente van de gemeente Midden-Groningen te gast zijn bij presentator Edwin Mooibroek.

Schuiling verscheen woensdag in de rechtbank in Zwolle om een boete voor ‘schennispleging’ aan te vechten, maar de rechter oordeelde dat door een procedurele fout nu geen oordeel zou worden geveld.

Via de Groninger Internet Courant laat Den Oudsten weten het niet correct te vinden in te gaan op de lopende rechtszaak, die woensdagmiddag werd uitgesteld. Den Oudsten zou vanavond niet in een situatie gebracht willen worden, waarin hij toch uitlatingen moest gaan doen over de zaak.

Erik Wijnholds, journalist en oprichter van Diepduik Media (zijn bedrijf organiseert de talkshows in het Grand Theatre), laat weten het jammer te vinden dat het evenement niet doorgaat. Maar Wijnholts stelt de redenatie van Den Oudsten te begrijpen.