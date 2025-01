“Geen grote evenementen in gemeente geannuleerd vanwege NAVO-top”

Motoragenten in Groningen

In de gemeente zijn er geen grote evenementen geannuleerd vanwege de NAVO-top die eind-juni plaatsvindt in Den Haag. Volgens wethouder Carine Bloemhoff (PvdA) is er in de planning rekening mee gehouden.

“Dat deze NAVO-top gehouden gaat worden, dat komt niet ineens uit de lucht vallen”, vertelt Bloemhoff. “We weten dit al geruime tijd dat dit er aan zit te komen. Er vinden dan ook al langere tijd gesprekken plaats waar burgemeesters en Veiligheidsberaad bij betrokken zijn. Bij deze gesprekken ligt de vraag op tafel hoe we de NAVO-top het beste mogelijk kunnen maken, en welke politiecapaciteit daarvoor gevraagd wordt.”

Maria Martinez Doubiani (D66): “Welke gevolgen heeft het voor de evenementen in onze gemeente?”

Want het organiseren van een NAVO-top vraagt nogal wat. Om het evenement te beveiligen zijn er 27.000 agenten nodig. Dat is de helft van alle agenten die er in Nederland zijn. Daarom wordt er door de politieregio Haaglanden een beroep gedaan op andere regio’s. Voor D66 is het aanleiding om te vragen welke maatregelen er genomen worden om in Groningen verzekerd te zijn van basishulp. Daarmee bedoelt de partij of er genoeg agenten zijn voor als er incidenten plaatsvinden. Maria Martinez Doubiani: “Daarnaast is juni een drukke en bruisende maand vol evenementen en activiteiten. Welke gevolgen heeft de NAVO-top voor deze evenementen?”

Wethouder Carine Bloemhoff (PvdA): “Rekening mee gehouden in de planning”

Volgens Bloemhoff zullen er genoeg agenten zijn om de basishulp te verlenen. “Omdat we wisten dat deze NAVO-top er aan zat te komen, hebben we daar in de planning voor de evenementen rekening mee gehouden. We hebben dus ook geen evenementen hoeven annuleren. Deze hebben we bewust in een andere periode gepland. Tijdens de NAVO-top zullen er in Groningen ook evenementen wel doorgaan. Dit gaat om evenementen die doorgaans minder politiecapaciteit vragen.”