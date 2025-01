Gasunie verlegt vanaf volgende maand alvast gasleiding voor nieuwe Gerrit Krolbrug

Impressie via Bosch Slabbers Architecten

De Gasunie is vanaf maandag 10 februari twee maanden bezig met het verleggen van een gasleiding, om zo ruimte te maken voor de bouw van de nieuwe Gerrit Krolbrug.

Het verplaatsen van de gasleiding is onderdeel van de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de nieuwe Gerrit Krolbrug, die volgend jaar echt moet gaan beginnen. De gasleiding komt noordelijker te liggen, om zo de nieuwe Gerrit Krolbrug niet in de weg te zitten. Het verplaatsen van de gasleiding gaat via een gestuurde boring, zodat er geen graafwerkzaamheden aan de weg hoeven te gebeuren.

Voor het verkeer dat gebruikmaakt van de Ulgersmaweg ontstaat er wel hinder, omdat het wegdeel ter hoogte van de tennisvereniging is afgesloten voor alle verkeer. Tijdens het werk is de Ulgersmaweg ter hoogte van tennisvereniging Van Starkenborgh en fietspad Hunzeboord dicht. De fietspaal op het Heerderpad, tussen de Ulgersmaweg en de Van Loghemstraat, wordt tijdelijk verwijderd. Fietsers en scooters worden omgeleid. Woningen aan de Ulgersmaweg blijven wel bereikbaar. De tennisvereniging en het Wessel Gansfortcollege blijven voor auto’s bereikbaar via de noordkant.

Op vrijdag 11 april gaan de bovengenoemde straten en paden weer open.