Gasunie: ‘Geen risico op een verminderde gaslevering, wel kans op stijgende prijzen

Foto Andor Heij. Gasuniegebouw

De gasbergingen worden sneller geleegd dan verwacht, bevestigt Gasunie Transport Services (GTS). Ondanks de dalende vulgraad is er volgens de beheerder van het landelijk gastransportnet in Nederland momenteel geen risico op een verminderde gaslevering. Wel waarschuwt GTS dat een strenge winter kan leiden tot een krap aanbod en stijgende gasprijzen.

Sinds het najaar van 2024 wordt er meer gas onttrokken aan de voorraden dan gebruikelijk. Toch is er nog voldoende voorraad beschikbaar om aan de huidige vraag te voldoen, stelt GTS in een tussentijdse toelichting. De leveringszekerheid blijft hierdoor gewaarborgd.

De huidige vulgraad van de gasbergingen ligt echter lager dan in voorgaande jaren. Zonder de extra onttrekking zou deze ongeveer 15 procentpunten hoger zijn. In Europa is de vulgraad vergelijkbaar met eerdere winters.