Fris weekend begint met mist en lokale kans op gladheid, maar blijft droog

Het weekend wordt een frisse aangelegenheid. Er zijn veel wolken aan de lucht, maar de zon kan zich zo nu en dan laten zien. Met mist in de ochtenden die kan aanvriezen is het, zeker zaterdagochtend, eerst wel oppassen geblazen.

Door Johan Kamphuis

Zaterdagochtend is het bewolkt en mistig, met eerst lokale gladheid door bevriezing van natte weggedeelten en aanvriezende mist. Lokaal kan het spiegelglad zijn. In de middag verdwijnt de gladheid en ook de mist. Zelfs de zon kan even doorbreken. Er waait een zwakke oostenwind, windkracht 2.

In de nacht naar zaterdag is er opnieuw mist en lichte vorst met minima rond -2 graden. Ook zondagochtend is er eerst weer kans op mist en is er veel bewolking. In de middag breekt het wolkendek af en toe en klaart het nu en dan op. Het wordt bij rustig weer 1 of 2 graden en volgt in de nacht weer wat lichte vorst.

Maandag tot en met woensdag is er veel bewolking en blijft het droog. Overdag wordt het 3 of 4 graden en in de nachten schommelt het kwik rond het vriespunt.