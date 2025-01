Forum vertoont films van overleden regisseur David Lynch

Foto: Sasha Kargaltsev, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48107054

Het overlijden van regisseur David Lynch is voor Forum Groningen aanleiding om drie films van de Amerikaan op het witte doek te vertonen. Dat heeft Forum dinsdag bekendgemaakt.

Komende donderdag is ‘Blue Velvet’ te zien. Deze film deed in de jaren tachtig veel stof opwaaien. Voor de één is het een meesterwerk die het buitengewone talent van Lynch laat zien. Voor de ander is het een schandalig vertoon van masochisme en verkrachting. De film speelt zich af in het stadje Lumberton. Het idyllische stadje wordt het duistere toneel van een sadistische en vuilbekkende psychopaat, waarbij het verhaal begint met de vondst van een menselijk oor op een grasveld. Naast deze film is op zaterdag ‘Mulholland Drive’ te zien en op 29 januari wordt ‘Lost Highway’ vertoond.

Lynch overleed vorige week op 78-jarige leeftijd. Hij werd gezien als het boegbeeld van de Amerikaanse surrealistische cinema. Lynch stond met name bekend om zijn thrillers waarin hij seks, gewelddadigheid en zwarte humor combineerde met stilistische schoonheid en een poging tot technische perfectie.

