Forum Groningen organiseert een FIFA-toernooi

De huiskamer van Groningen wordt binnenkort omgebouwd tot een virtuele arena. Op donderdag 20 februari organiseert Forum Groningen een FIFA-toernooi.

Gameliefhebbers strijden in vijf verschillende ronden en een finale voor de winst. Ze spelen de voetbalgame FIFA 25. Het toernooi is ingedeeld in twee leeftijdscategorieën: tot 12 jaar (start 11.00 uur) en 12 jaar en ouder (start 14.00). Om 16.00 uur spelen de winnaars uit beide categorieën een finale tegen elkaar op het grote LED-scherm op de begane grond.

De beste speler van Groningen wint een mooie prijs, aldus Forum Groningen. Meedoen is gratis, maar het is wel nodig om je aan te melden. Dat kan via de website het Forum. Per categorie is er plek voor 32 deelnemers. Liefhebbers kunnen komen kijken.