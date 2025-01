Forum Groningen levert sluitende begroting voor dit jaar

Foto Andor Heij. Forum Groningen in de mist

Forum Groningen heeft een sluitende begroting voor 2025 ingediend. Dat laat het gemeentebestuur woensdag weten aan de gemeenteraad. Logisch, vindt het college, omdat uit prognoses blijkt dat het Forum vorig jaar een tekort van bijna een miljoen euro wist terug te brengen naar zo’n twee ton. Toch denkt het college eraan om het Forum meer tijd te geven om tot een sluitende exploitatie te komen.

Volgens het college kon het Forum het tekort van vorig jaar terugbrengen do0r lagere personeelskosten en positieve ontwikkelingen bij subsidies en bedrijfsvoering. Ook trok het Forum in totaal zo’n 2,5 miljoen bezoekers, inclusief een recordaantal bioscoopbezoekers. Ook nam het aantal bibliotheekabonnementen opnieuw toe.

De Algemene Reserve van Forum Groningen wordt eind 2024 geschat op 2,4 miljoen euro, boven de minimale grens van 2 miljoen euro. Het eigen vermogen bedraagt 6,2 miljoen euro, waarvan 3,8 miljoen in bestemmingsreserves is opgenomen.

Meer tijd voor ‘stabiele exploitatie’

De gemeente loopt met de brief enigszins vooruit op een komend voorstel rond het financieel perspectief van het Forum. Daar was eind vorig jaar nog discussie over binnen de gemeenteraad. De voltallige oppositie wil dat het Forum meer geld gaat verdienen aan de exploitatie, bijvoorbeeld door meer zaalverhuur, de bioscoop en het restaurant op het dak, Dat volgt nog voor april, wanneer de definitieve cijfers bekend zijn.

Maar het college sorteert wel alvast voor. De gemeente had bij de start van het Forum een aanloopperiode van vijf jaar ingesteld om tot een stabiele exploitatie te komen. Die zijn inmiddels voorbij, maar volgens het gemeentebestuur is het geld wat daarvoor opzij werd gezet nog niet op, omdat er geld is ingezet vanuit coronamiddelen.

“Door de coronaperiode waren de eerste vijf jaar ook niet goed te karakteriseren als een reguliere aanloopperiode, met daarna het verwachte zicht op een stabiele exploitatie”, stelt het college. “Ook gezien de ontwikkelingen waar het Forum de komende twee

jaar voor staat, onderzoeken we of het nodig is de aanloopperiode met twee jaar te verlengen.”

Nieuwe ontwikkelingen

Het Forum moet in de komende twee jaar overgaan naar een volwaardige bibliotheek, met een breder aanbod basisvaardigheden en educatie. Dat wordt vanaf 2026 een wettelijke taak, op last van het Rijk. Daar krijgt de gemeente geld voor uit Den Haag, maar het Forum is meer van plan. Het wil een meertalige digitale collectie aanleggen en de Pressreade-app doorzetten , waarmee de biebklanten toegang krijgen tot duizenden internationale kranten en tijdschriften in verschillende talen.

Ook wil het Forum sterker samenwerken met scholen en streeft ernaar dat alle kinderen uit de gemeente Groningen lid worden van de bibliotheek. Ook wil het programma’s ontwikkelen om bij scholen te helpen met het bevorderen van het leesniveau.