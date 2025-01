Forse kritiek op strategie toekomst ijsbaan Kardinge: “Wat een schertsfiguur”

IJsbaan Kardinge. Foto: Joris van Tweel

Een debat over de toekomst van de ijsbaan op Kardinge in de Groningse gemeenteraad is woensdagavond nogal pittig verlopen. Diverse partijen hebben forse kritiek op de strategie die de gemeente hanteert.

Het is halverwege het debat als Jalt de Haan van het CDA aan Irene Huitema van de PvdA de vraag stelt of deze partij bekend is met een brief die naar de provincie is gestuurd. Daarin wordt een bedrag genoemd als bijdrage voor de toekomst van de ijsbaan. Huitema: “Als er een specifiek bedrag in deze brief is genoemd, dan zal het kloppen. Als het niet in de brief staat, dan klopt het niet.” Jim Lo-A-Njoe van D66: “Als er een brief is gestuurd naar de provincie waarin een bedrag is genoemd, dan kunnen we hier vanavond niet verder gaan. Wij zijn als gemeenteraad niet op de hoogte van deze brief. We zitten hier vanavond hele rare dingen te doen.”

Twijfels over strategie

Deze uitspraak leidt tot een schorsing waarbij wethouders Inge Jongman (ChristenUnie) van Sport en Mirjam Wijnja (GroenLinks) van Financiën de koppen bij elkaar moeten steken. In het debat woensdagavond ging het over de strategie rond de toekomst van de ijsbaan. De huidige ijsbaan op Kardinge is verouderd en moet worden vernieuwd. Het college heeft er voor gekozen om bij een nieuwe ijsbaan ook een bijdrage te vragen van de provincie. Verschillende partijen vinden dat gek. Dit omdat bij andere grote projecten, zoals Martiniplaza en de Nieuwe Poort, dit ook niet wordt gedaan. Terwijl deze gebouwen ook een duidelijke regiofunctie hebben. Daarnaast stuit het verschillende partijen tegen de borst dat de provincie nu pas wordt betrokken bij de planvorming, terwijl al sinds 2019 gesproken wordt over een nieuw Kardinge. Er zijn daarom grote twijfels over de strategie, waarbij de provincie veel te laat betrokken is.

Wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks): “Er wordt een beeld geschetst waar ik echt bezwaar tegen wil maken”

Wethouder Wijnja noemt die twijfels onterecht. “Er wordt hier vanavond een beeld geschetst waar ik echt bezwaar tegen wil maken. Er wordt nogal wat geïmpliceerd, waarbij het lijkt alsof wij hele rare dingen aan het doen zijn. En dat bepaalde partijen het woord ‘vertrouwen’ in de mond nemen, dat vind ik nogal wat.” Wijnja legt uit dat er verschillende informele gesprekken zijn geweest met de provinciebestuurders. Van deze gesprekken zijn geen notulen. Volgens de wethouder is dat normaal. “Je belt elkaar, je spreekt elkaar. Dat maakt je samenwerking. Op een gegeven moment moet je het formeel maken. Daarom hebben we een brief gestuurd. Dat doen we nu, omdat we het nodig hebben. Op dat punt zijn we nu aangekomen.” Volgens Wijnja zijn de gesprekken over de onderhandelingen vertrouwelijk. Wel zegt ze toe dat partijen inzage mogen krijgen in deze stukken.

Jalt de Haan (CDA): “Welk bedrag wordt er van de provincie verwacht?”

Voor de fracties is die belofte voldoende om het debat voort te zetten. Alle partijen laten weten dat ze graag de ijsbaan willen behouden en dat het ook logisch is dat een bijdrage van de provincie wordt gevraagd. Jalt de Haan van het CDA: “In Overijssel, Noord-Holland en Friesland hebben provincies ook meebetaald om een ijsbaan mogelijk te maken. Maar van welk bedrag moeten we uitgaan? Stel dat de provincie tien miljoen bij gaat dragen? Is dat dan voldoende om nieuwbouw door te kunnen laten gaan? Wat wordt er verwacht?”

Wesley Pechler (Partij voor de Dieren): “Een bijdrage van veertig procent zou reëel zijn”

Precies die vraag wordt gesteld aan de coalitiepartijen. De Partij voor de Dieren is het meest duidelijk in haar beantwoording. Wesley Pechler: “We weten niet wat een nieuwe ijsbaan gaat kosten. Als we een nieuwe ijsbaan voor zestig miljoen kunnen realiseren, dan lijkt het mij reëel dat veertig procent van de provincie komt, ook omdat veertig procent van de bezoekers van de ijsbaan uit de regio komt.” Jim Lo-A-Njoe van D66: “Maar die voorwaardelijkheid dat de provincie mee moet betalen, terwijl we dat bij andere projecten niet doen, hoe kijkt de Partij voor de Dieren daar tegenaan?” Pechler: “Bij cultuur is het speelveld heel anders. Theaters zitten vrijwel in alle steden. Dit is de enige ijsbaan in de provincie. Maar bij de Nieuwe Poort lijkt cofinanciering ons ook het verkennen waard.”

Jim Lo-A-Njoe (D66): “Je zegt niks over de bedragen, maar je stelt wel eisen”

Andere coalitiepartijen houden hun kaarten tegen de borst. De ChristenUnie denkt dat een percentage van veertig onhaalbaar is. En bij GroenLinks wil men eerst weten hoeveel de ijsbaan gaat kosten. Lo-A-Njoe: “Maar dat is toch gek? Als partij kun je niks zeggen over de bedragen, maar je stelt wel eisen. Hoe kun je dat dan zeggen?” Peter Swart van GroenLinks: “De strategie is dat we een ijsbaan willen, dat we uit gaan zoeken hoeveel het kost en dat we vervolgens gaan onderhandelen. Dat is toch samen optrekken?”

“Dit is een schertsfiguur”

Ook Peter Rebergen van de ChristenUnie noemt het proces normaal: “Als we de wethouder met een bedrag op pad gaan sturen, dan is dat toch de omgekeerde wereld? De gemeente heeft nu via een brief formeel aan de provincie laten weten dat men graag wil dat er een bijdrage wordt gedaan. Daar komt een reactie op. Dat antwoord gaat ons vertellen of het voldoende is.” Lo-A-Njoe: “Dit is een schertsfiguur. Je stelt de voorwaarde dat er bijgedragen moet gaan worden, maar niet hoeveel. En als het niet voldoende is, dan gaat het feestje niet door.” Ook Wijnja benadrukt dat het de normale gang van zaken is: “Ik ben ook nog nooit eerder met een bedrag op pad gestuurd. Dit is de manier zoals we het altijd doen.”

Olivier van Schagen: “Kijk ook naar andere vormen van cofinanciering”

Er zijn ook partijen die graag willen dat er breder gekeken gaat worden. Student & Stad bijvoorbeeld. Olivier van Schagen: “De ijsbaan is van grote waarde. Wij vinden ook dat de provincie mee moet betalen. Maar de no-go-constructie vinden wij risicovol. Je kunt ook kijken naar andere manieren van cofinanciering. Je kunt er wellicht de Easy Toys-ijsbaan van maken.” Partij voor het Noorden en Stadspartij 100% voor Groningen sluiten zich daar bij aan. Niels Hilboesen vertelt dat zijn partij de voorkeur heeft voor een ijsbaan op Kardinge. “Maar ga ook onderzoek doen naar een scenario b, c en d. Kijk eventueel naar andere locaties of financieringsvormen. Ik wil voorkomen dat we straks met lege handen staan. Wat als de provincie niet mee gaat betalen? Zoek de samenwerking met commerciële partijen. Kijk naar alle mogelijkheden.” Wijnja geeft aan dat cofinanciering onderdeel is van een bredere strategie waar ook naar wordt gekeken.

Jim Lo-A-Njoe (D66): “Wij kunnen onze controlerende taak niet uitvoeren”

D66 trekt tijdens de vergadering het hardst van leer. Lo-A-Njoe: “De strategie die hier gebruikt wordt is onterecht, onnavolgbaar en ongelijk. Qua onderhandeling is het ook heel onhandig. Behalve als je Donald Trump heet. Of je wilt gewoon geen ijsbaan en je zoekt een zondebok aan wie je de schuld kunt geven als het plan straks niet door blijkt te kunnen gaan. Er zijn informele gesprekken met de provincie geweest. Daar zijn geen notulen van zodat wij onze controlerende taak niet uit kunnen voeren. Dit gemeentebestuur wil alles zelf doen. Maar als het om geld gaat kijken we naar de provincie.” Coalitiepartijen laten op hun beurt weten dat D66 te hard van de toren blaast. Rebergen: “We zijn voor een ijsbaan. Maar het moet financieel wel mogelijk zijn. Dat zijn we nu aan het onderzoeken.”

Ondanks de uitleg van de wethouders overwegen verschillende partijen om bij de eerstvolgende raadsvergadering moties in te dienen.