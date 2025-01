Forse aanrijding tussen auto en lijnbus in binnenstad

Foto: 112 Groningen

Op de kruising tussen de Herestraat, het Hereplein en de Coehoornsingel heeft vrijdagavond laat een forse aanrijding plaatsgevonden tussen een auto en een lijnbus.

De bestuurder van de Duitse auto werd behandeld in een ambulance. Het is niet bekend of deze persoon naar een ziekenhuis vervoerd moest worden. In de bus is een passagier tijdens de aanrijding van haar stoel gevallen. Zij is met de politie meegegaan.

De weg werd volledig afgesloten om de afhandeling van het ongeluk in goede banen te leiden.