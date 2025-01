FIOD ‘op bezoek’ bij Donar, onderzoek naar belastingfraude oud-penningmeester

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Rechercheurs van de FIOD doorzochten het kantoor van Donar in Martiniplaza vanwege een strafrechtelijk onderzoek gestart naar belastingfraude door de oud-penningmeester van de voormalige stichting achter de basketbalclub. Daarom werd ook het huis van deze voormalige penningmeester in Assen doorzocht.

Het onderzoek om btw-fraude, laat een woordvoerder van Justitie vrijdag weten via de krant. Arkema zou in sommige gevallen 21 procent btw hebben gefactureerd, maar slechts 9 procent hebben afgedragen. Er is donderdag niemand aangehouden, maar zijn er wel bewijsstukken verzameld.

“Het onderzoek richt zich op het handelen van de penningmeester in de oude stichting”, benadrukt Donar in een verklaring. “Het huidige Donar Groningen BV staat hier helemaal los van. De FIOD kwam op kantoor langs omdat het inzage wilde in de financiële administratie van de stichting, die na het faillissement op kantoor in Martiniplaza is blijven liggen. Vanzelfsprekend hebben wij alle medewerking verleend aan dit onderzoek.”

Arkema raakte twee jaar geleden in opspraak door zijn rol in het faillissement van Donar. Hij zou miljoenen aan schulden hebben veroorzaakt en minstens 160.000 euro van de club naar zichzelf hebben doorgesluisd. Hij beloofde dit bedrag terug te betalen via een regeling.

Naast justitie doen ook twee curatoren nog steeds onderzoek naar het faillissement van Donar. Dit onderzoek zou bijna klaar zijn.